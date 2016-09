Oscar Martínez, un “ciudadano ilustre” premiado en el Festival de Venecia

Oscar Martínez, protagonista del filme argentino “El Ciudadano Ilustre”, fue reconocido este sábado como el mejor actor del 73er. Festival de Cine de Venecia y mereció el premio Copa Volpi por su labor en la película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn.

“Estoy muy feliz por este reconocimiento verdaderamente importante para mí y para la gran película que es 'El Ciudadano Ilustre”, señaló Martínez al enterarse del lauro obtenido.

En el mismo sentido, el actor que regresó a esta ciudad italiana desde Madrid, donde se encuentra rodando la versión española de la mundialmente exitosa obra teatral "Toc Toc", sobre los trastornos obsesivos compulsivos, donde es el único argentino de un elenco dirigido por Vicente Villanueva, consideró al lauro “como una distinción que me llena de satisfacción porque siento que reconoce mi trayectoria”.

Tras dejar sobre el suelo del escenario del Palazzo del Cinema la voluminosa Copa Volpi, el intérprete expresó: “Aparte de ser el festival más antiguo de Europa y, junto con Cannes, el más prestigioso, ocurre en Italia que fue la cuna de los más grandes cineastas del Siglo XX. Amé el cine italiano, el neorrealismo italiano, a la increíble constelación de directores, actores, actrices y guionistas que tuvieron durante décadas en este país”.

Al volver a visitar su rol como Daniel Mantovani en el filme que, además, el jueves último ingresó en la cartelera argentina, Martínez apuntó que “este fue un papel al cual me sentí muy próximo porque siempre he tenido una cercanía muy fuerte con la literatura”.

En la historia, Mantovani que vive en Barcelona y luego de recibir el Nobel ingresa en una vacío creativo de más de cinco años, decide regresar al pago chico de Salas, donde situó todas sus historias y del que salió intentando huir de la chatura pueblerina.

Martínez obtuvo la Copa Volpi, premio a los actores que entrega la Mostra de Venecia y cuya denominación se impuso desde 1935, tres años después de la primera edición de uno de los encuentros cinematográficos del mundo.

La distinción al intérprete, de 67 años, coronó su doble presencia en el festival ya que el público también lo disfrutó en "Inseparables", la lograda remake de la comedia francesa "Amigos intocables", que protagonizó con Rodrigo de la Serna y Alejandra Flechner, y que se vio en la sección Cinema nel Giardino.

La Copa Volpi a Martínez viene a reconocer el gran paso de “El Ciudadano Ilustre” por Venecia donde un fuerte y prolongado aplauso selló la función de gala en premiere mundial que se concretó el domingo pasado.

Andrea Frigerio, quien en la cinta asume a Irene, una novia que el personaje de Martínez deja en el pueblo natal al que regresa para ser premiado, reconoció a esta agencia que “después del aplauso sostenido que hubo en la función de gala de tanto tiempo no sabía qué hacer, porque primero sonreís ¿pero después? te siguen y te siguen aplaudiendo”.

También y en una compulsa que realiza CIAK, el diario del festival, “El Ciudadano Ilustre” quedó primera en la encuesta público con una marca de 3.8 sobre 5, igualando la línea de “Nocturnal Animals”, filme del norteamericano Tom Ford protagonizado por Amy Adams y Jack Gyllenhaal.

En ese mismo medio que sigue el día a día de la Mostra, un informe que

recoge el puntaje que le asignan a cada película los críticos de los periódicos italianos que cubren el encuentro, ubicó a la película argentina en el tercer lugar del certamen con un puntaje de 3.5 puntos sobre 5.

Mariano Cohn, uno de los realizadores de “El Ciudadano...” destacó la distinción a Martínez y confesó a Télam que “la verdad estamos muy contentos. Nos parece que el premio a Oscar es un reconocimiento a su tremendo y consagratorio trabajo y es también un reconocimiento para la película”.

Consultado acerca de la experiencia del filme en Venecia, sostuvo que “fue como la película del pueblo” y recordó que “la función de gala fue una cosa muy impactante y emotiva, nos terminaron sacando de la sala a nosotros y a la gente que aplaudía porque tenía que venir otra función y los organizadores del festival nos contaron que nunca vieron un recibimiento así”.

En el mismo sentido, Cohn apuntó que “me quedo con esa sensación de Venecia, para mí la recepción de la gente es el mejor premio porque uno hace una película para expresar un punto de vista y poner en juego sus propias ideas autorales, pero 'El Ciudadano Ilustre” también la pensamos para el el público y el mercado y está bueno que la gente la reciba así”.

