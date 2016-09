La hija de Salvador Allende anunció su intención de postularse a la presidencia

La senadora Isabel Allende Bussi, hija del fallecido gobernante socialista Salvador Allende, reafirmó este sábado su intención de postularse a la presidencia de Chile para suceder a la actual mandataria Michelle Bachelet.

"He explicitado mi voluntad de ser candidata si así lo deciden los socialistas", dijo la parlamentaria en el Consejo General del Partido Socialista (PS), la formación que ella misma preside y que también dirigió su padre antes de llegar a la presidencia de Chile en 1970.

Allende Bussi formuló el anuncio en vísperas del 43 aniversario del golpe militar que encabezó el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en contra de su padre, quien murió en La Moneda, la sede de Gobierno, tras los bombardeos de la Fuerza Aérea.

"Se siente, se siente, Allende presidente", corearon sus partidarios cuando la senadora reafirmó su intención de competir en unas elecciones primarias para convertirse en la abanderada de la Nueva Mayoría, la coalición de centro-izquierda que integran desde comunistas a demócratas cristianos, para los comicios presidenciales previstos para fines de 2017.

Además de dirigir a los socialistas, Allende Bussi ha sido hasta ahora la única mujer que encabezó el Senado desde que se reconoció legalmente el derecho a voto de la mujer en Chile en 1949.

La senadora competirá probablemente en la primaria con el ex presidente socialdemócrata Ricardo Lagos (2000-2006), quien anunció a comienzos de este mes su disposición a postularse para suceder a Bachelet, cuyo segundo periodo de Gobierno concluye el 11 de marzo de 2018.

Allende o Lagos podrían enfrentarse al ex presidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014), quien, aun cuando todavía no hace oficial sus intenciones de postularse, es el candidato en quien la derecha confía que tiene las mejores posibilidades de arrebatar el gobierno al oficialismo.

Antes de las parlamentarias y presidenciales de 2017, los chilenos están convocados a acudir a las urnas el próximo 23 de octubre para elegir alcaldes y concejales en todo el país, en lo que constituirá el primer test electoral para el Gobierno y la oposición desde 2013.

Agencia Nacional de Noticias