La comunidad de Lavalle se capacitó en grooming, suicidio, bullying y abuso sexual

Luego de ardua una jornada de capacitación, dividida en cuatro módulos interesantes y actuales (Grooming, Suicidio, Bullying y Abuso Sexual Infantil), finalizaron con gran éxito las primeras jornadas de capacitación provincial, organizadas por la Escuela de Capacitación Judicial y Multimedios Unión, en la localidad de Lavalle, departamento Santa Rosa.





Con una metodología participativa y dinámica, que permitió el desarrollo de un trabajo más cercano para una mejor práctica y aprendizaje, fue la estrategia manejada en la capacitación -auspiciada por la secretaría de Seguridad Democrática-, donde el juez de Menores de Primera Nominación, doctor Fabricio Gershani Quesada, fue el encargado de abrir la jornada, de la cual 47 personas se certificaron como participantes de las Jornadas provinciales de Grooming, Suicidio, Bullying y Abuso Sexual Infantil. Docentes, personal policial, referentes de distintos organismos locales, como por ejemplo PAMI, profesionales de la Salud y la comunidad en general, se acercaron -algunos de localidades cercanas- a la escuela de Lavalle, y participaron activamente de la jornada, agradeciendo al finalizar el encuentro a los disertantes, doctores Fabricio Gershani Quesada, Rodrigo Morabito, Sebastían Lípari y Ezequiel Walther, por acercarse a la comunidad y generar conocimientos y estrategias de abordajes que beneficien a la comunidad toda de la localidad.





Agradecimiento





Lo propio hizo el señor intendente del departamento Santa Rosa, don Elpirio Guaraz, quien estuvo presente y participó de las jornadas, que se iniciaron el miércoles en la localidad de Bañado de Ovanta.





“Quiero agradecer profundamente a los disertantes y organizadores de estas capacitaciones. No porque estén acá presentes, sino porque lo que hacen está muy bueno y es digno de reconocimiento. Salir del despacho, acercarse a la gente, dejar a sus familias y viajar al interior, es algo que realmente valoro de estos disertantes, que son excelentes personas a quienes el año pasado pudimos conocer, cuando por primera vez, integrantes de la Justicia visitaron nuestro departamento para brindar una capacitación. Hoy, que regresan, nos enorgullece mucho, porque como comunidad nos sirve aprender y, entre todos, ayudar y ayudarnos”, expresó el intendente, quien fue uno de los encargados de entregar al finalizar la capacitación los certificados correspondientes.





“Pero nosotros -señalando a los presentes- como comunidad no tenemos que quedarnos con esta capitación, sino que tenemos que difundirla, compartirla con nuestras familias y nuestro vecino, que por alguna razón no pudo concurrir hoy acá. Hay que hablar de estos temas para proteger a nuestros niños y jóvenes, por eso los invito a que compartamos lo que hoy aprendimos. La municipalidad, en mi persona, está a total disposición para quienes quieran que volvamos a reunirnos y debatir estas temáticas y otras, lo hagamos”, finalizó.