CAME coincide con Massa en la preocupación por la importación "indiscriminada"

A través de una misiva enviada al diputado nacional opositor, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que el país "atraviesa un ciclo económico difícil, donde la demanda interna viene cayendo profunda y sistemáticamente hace tiempo y el productor nacional perdió visiblemente competitividad frente a las subas agresivas en sus costos de producción".



"Se trata de una realidad compleja y, en ese contexto de mercado en baja, se agrega que el empresario nacional no puede competir frente a los productos importados desde otros mercados o por contrabando desde países vecinos, que ingresan con precios más competitivos e imposibles de igualar por el fabricante nacional", lamentó la organización presidida por Osvaldo Cornide.



Asimismo, la entidad empresaria resaltó que la Argentina "debe resguardar a su industria porque es la fuente de ingresos directa e indirecta de millones de trabajadores de todo tipo de calificación".



En ese sentido, la CAME destacó que "la industria es progreso, inclusión y bienestar", ante lo cual señaló que "resguardarla es proteger el empleo y el ingreso de las familias, pero también es alentar la inversión y el desarrollo".



En la carta dirigida a Massa, la organización manifestó su "completa coincidencia" con la "preocupación" del dirigente opositor respecto al "impacto negativo que pueden tener las importaciones indiscriminadas de bienes de consumo sobre la economía, desplazando al productor nacional del mercado interno y poniendo en riesgo a miles de fuentes de empleo".



Fuente: Ambito