Anunciaron inversiones por US$ 43.000 millones pero la economía no arranca

El Gobierno presentó anuncios de inversión por US$ 42.800 millones en lo que va del año, pero las inversiones aun no se sienten en la economía real. En el primer semestre la industria sufrió una caída interanual del 4%, según el INDEC y para el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía argentina caerá el 1,5% este año. Desde la Rosada ya abandonaron el discurso del tan prometido “segundo semestre” y ahora se enfocan en 2017.



Entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de agosto pasado, el ministerio de Producción obtuvo promesas de inversión privada por US$ 38.100 millones. El sector de servicios fue el que concentró la mayor cantidad de anuncios, seguido por los rubros de actividades primarias, industria, electricidad, gas y agua y construcción. A ese monto hay que sumarle los US$ 1.500 millones que hace pocos días se licitaron para proyectos de energía renovable, que se adjudicarán en octubre. En este sector, el Gobierno dice haber recibido además anuncios de inversión por otros US$ 3.200 millones. En total, el año cerraría con anuncios por casi US$ 43.000 millones y según afirmaron a Clarín desde la cartera que comanda Francisco Cabrera "esas inversiones arrancaron". Desde el sector industrial sostienen que las inversiones que se pusieron en marcha este año responden a obras presentadas durante el kirchnerismo.



Los números de las promovidas inversiones contrastan con la realidad que exhiben los sectores más representativos de la economía. “Si se descuenta el crecimiento atípico que registró el complejo de oleaginosas (en el primer trimestre creció 61,2% interanual) la contracción de la producción industrial durante enero-junio fue del 5,8%”, afirma la UIA en su último informe de actualidad industrial. Según el relevamiento de los industriales, la fabricación de automóviles estuvo 14% por debajo con relación al primer semestre de 2015, golpeado por la caída en las exportaciones (-30,9% interanual) fundamentalmente a Brasil. El sector de metales básicos se contrajo 13,4%, mermaron un 14,4% los despachos de cemento (termómetro de la construcción) y la producción metalúrgica se contrajo 9,7%. Para la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) en lo que va del año la actividad cayó el 10%



La preocupación de los industriales esta vez coincide con la de los gremialistas. El empleo industrial registrado, de acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, ANSES), presentó una caída interanual del 2,1% en mayo. Entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se perdieron 26.834 empleos registrados en la industria (incluye operarios, mandos medios, puestos jerárquicos). Para ADIMRA la caída del empleo en lo que va de 2016 alcanza el 4%. Según Unión Obrera Metalúrgica, en los últimos seis meses el sector registró 15.000 trabajadores suspendidos, 4.500 despedidos y 4.000 retiros voluntarios".



La esperanza de los privados para el último trimestre del año esta puesta en la reactivación de la obra pública. Por caso en agosto la recuperación de la industria de cemento arroja una suba del 6% interanual, según datos de la Cámara que agrupa a las empresas del sector. Asimismo, los analistas advierten que el consumo se recuperará si se consolida la inflación en los últimos meses del año por debajo del 2% mensual. En tanto, la expectativa del Gobierno esta puesta en 2017, y prometen un crecimiento económico del 3,5%.





Fuente: Clarin