Un teléfono argentino vinculado con los atentados de París

La célula de kamikazes enviada por el ISIS para atacar en París en noviembre de 2015 tuvo tres integrantes que no pudieron llegar a tiempo para hacerse explotar en la capital francesa pero que en su recorrido desde Siria por Europa se fueron comunicando con diversos contactos, entre ellos uno con un número de teléfono de Argentina. Esto lo revelan algunas de las 90.000 páginas de documentos recopilados por la inteligencia europea, mayoritariamente de Francia pero también informes alemanes y británicos, que se dieron a conocer esta semana en un informe exclusivo de la cadena de televisión CNN.



El análisis de las comunicaciones realizadas por el argelino Adel Haddadi, uno de los comandos del ISIS enviado para atentar en Europa, indican que entre septiembre y noviembre de 2015 mientras viajaba desde Raqqa -la capital del califato proclamado por el Estado Islámico entre Siria e Irak-hacia París tuvo llamadas a contactos en 14 países, entre ellos la Argentina. Eran conversaciones, mayoritariamente encriptadas, por las plataformas Viber, Telegram y WhatsApp donde se coordinaban los siguientes pasos para llegar a Francia sin ser detectados y para recibir dinero, pasajes y nuevos contactos. Todo esto estaba coordinado desde Raqqa por uno de los coroneles del ISIS conocido bajo el nombre de Abu Ahmad, jefe de la denominada unidad Amn al Kharji.



A principios de octubre de 2015, Abu Ahmad ordenó a cuatro de sus hombres emprender un viaje para cumplir con una misión en Europa. Pero, de acuerdo a las transcripciones de los interrogatorios, ninguno de ellos sabía el nombre verdadero de los otros o la misión que iban a cumplir. Simplemente iban a salir juntos desde Siria, cruzar Turquía y llegar a Grecia donde recibirían nuevas instrucciones. De inmediato, el argelino Adel Haddadi, el paquistaní Muhammad Usman (un conocido experto en explosivos de la organización terrorista Lashar-e-Taiba que opera desde Pakistán), Ahmad al Mohammad y Mohamad al Mahmod, cruzaron la frontera y al día siguiente estaban en el puerto turco de Izmir para entremezclarse con un grupo de refugiados que habían conseguido una embarcación para cruzar a Grecia. Allí los detuvo la marina griega que descubrió a Hadadi y Usman con pasaportes falsos y los encarceló por 20 días. Los otros dos hombres siguieron su viaje y terminaron haciéndose explotar en las puertas del famoso Stade de France, donde jugaban un partido amistoso las selecciones francesa y alemana. En varias acciones coordinadas de ese 13 de noviembre de 2015, en diversos puntos de la ciudad de París, murieron 137 personas y quedaron heridas otras 415.



En forma inexplicable, las autoridades griegas liberaron a Hadadi y Usman quienes lograron cruzar Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia y llegar a Salzburgo, en Austria, un día después de los ataques de París. Allí se instalaron en un centro de refugiados y esperaron la llegada de otro enviado especial del ISIS con nuevas instrucciones. En tanto, siguieron comunicándose con varios de los implicados en los atentados tanto de Francia como el posterior en Bélgica, incluidas varias llamadas con Abdelhamid Abaaoud, que fue el hombre que coordinó y mandó a ejecutar todos los ataques y que terminó muerto por la policía en el barrio de Molenbeek, a las afueras de Bruselas.



Cuando llegó el nuevo contacto, el marroquí Abid Tabaouni, al refugio de Salzburgo, la policía austríaca armó un gran operativo para arrestarlos. Lograron atrapar a Hadadi y Usman que estaban en el radar de la inteligencia europea desde hacía unos días pero Tabaouni logró escapar y recién cayó en julio pasado en Bélgica, en lo que fue una de las operaciones más elaboradas y secretas de las realizadas en Europa y que llevó a cabo un comando de oficiales franco-belga. Junto a la cama que ocupaba Hadadi se encontró el teléfono de Tabaouni que incluía decenas de contactos conjuntos y fotos de ellos en el lugar así como una imagen tomada en Siria cuando luchaba y enarbolaba las banderas negras del ISIS.



De acuerdo a los documentos de toda la operación, examinados por el experto Jean Charles Brisard del Centro de Análisis del Terrorismo de Francia, Hadadi fue quien mantuvo las comunicaciones con los proveedores de nuevos pasaportes que fueron recibiendo en el camino, remesas de mil y dos mil euros que les llegaban a oficinas de cambio desde diversos países y quien recibía las instrucciones para saber por dónde moverse. Tenía, como los otros, la orden final de llegar a París y esperar el momento para atacar un objetivo que se le comunicaría a último momento. Al menos una de estas llamadas fue a un teléfono de Argentina. No hay mayores precisiones en los documentos sobre el número o la ubicación exacta del celular nacional. Pero la especulación de los analistas consultados es que “pudo haber sido una triangulación para el envío de dinero sin que el receptor en Argentina tuviera idea de a quién le estaba mandando la plata”. Esta es una modalidad muy usada por comerciantes de Oriente Medio que operan, por ejemplo, con parientes establecidos en la zona de la Triple Frontera. También, interpretan los expertos, se pudo tratar de “un contacto bien aceitado y puesto en un lugar muy alejado de todos los centros calientes para no ser detectado por los servicios de inteligencia” o de “un celular argentino robado y operado desde otro punto”. Hadadi permanece en manos de la policía austríaca y continúa dando información valiosa a los agentes de inteligencia europeos y estadounidenses. Aquí, en Argentina, ni las autoridades ni los servicios de inteligencia manejan información sobre el hecho