Según Zaffaroni, Aranguren tendrá que revelar cuál es el precio de gas en boca de pozo

jurista y exministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni advirtió este sábado que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, tendría que revelar en audiencia pública por las tarifas el precio del gas en boca de pozo porque si no violaría la Constitución y la reunión "podría ser impugnada, lo que puede generar un conflicto de poderes.



Zaffaroni sostuvo que la Corte que él integró hasta diciembre del 2014 "resolvió bien" al frenar el tarifazo del gas, "conforme a un artículo claro de la Constitución" que fija la obligatoriedad de realizar audiencias públicas antes de aplicar aumentos.



Y, en una entrevista a radio Cooperativa, Zaffaroni consideró que "Aranguren está desoyendo un mandato" de la Corte si, como trascendió, no revelará las cifras de lo que cuesta el gas en boca de pozo.



"Esto tiene que ser suficientemente transparente y para eso necesitamos saber cuál es el costo, para saber si hay una ganancia razonable", sostuvo.



De no revelar esos datos, dijo, "esa audiencia pública puede ser impugnada" porque el objetivo de esa ronda de debate es "poner todos los datos arriba de la mesa".



El penalista aseguró que "habrá que ver qué hace el Poder Ejecutivo, porque una cosa es lo que dice Aranguren y otra el Ejecutivo".



Si el gobierno de Macri actuara según lo anunciado por Aranguren, "puede haber un conflicto de poderes" entre el Ejecutivo y la Corte.



La audiencia está prevista para el 16 de septiembre desde las 9 en la Usina del Arte, donde representantes de partidos políticos, empresarios, consumidores y funcionarios protagonizaran la primera audiencia pública por las tarifas de gas.



Aranguren presentará allí formalmente el cuadro tarifario que, según adelantó esta semana, incluirá una suba promedio del 200 por ciento para hogares residenciales.



A mediados de agosto, la Corte Suprema frenó el tarifazo sólo para hogares residenciales, tras sostener que las audiencias debían hacerse para los valores de gas fijados para el transporte y la distribución de gas, porque esos precios se fijan de manera monopólica.



En el caso del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) o boca de pozo, la ley que está vigente establece que el precio debe ser fijado por el mercado conforme a las reglas de la oferta y la demanda pero como, en la práctica, lo viene fijando el Estado la Corte entendió que sería válido incluirlo en el debate.





