Siempre el “derecho del otro” es mi propio límite. Todos pertenecemos a lo largo del día a algún sistema. Los hay organizados y desorganizados. Cuando estamos en casa, si somos hijos, estamos en un sistema que se denomina familia. Allí, nuestros padres establecen una especie de reglamento de convivencia no escrito, que unas veces se impone por la persuasión y otras, por la fuerza, sin justificar en ningún caso la violencia, pues existen métodos para imponer la fuerza sin que ésta sea violenta, por ejemplo, imponiendo penitencias o privaciones.



En general, los problemas de convivencia vienen porque quienes viven bajo el mismo techo no respetan el “derecho del otro”, de diversas formas. Y si dejamos el hogar y salimos a la calle, inmediatamente cambiamos de sistema y accedemos a un sistema público donde los factores de convivencia se multiplican.



Si soy adulto y conduzco un vehículo, deberé cumplir una serie de normas de carácter reglamentario establecidas por la ley. En el punto es bueno recordar que la ley tiene por fin primario imponer el orden, y para ello existen dos formas, una a través de la educación de cada uno de nosotros de conocer la ley y cumplirla, y la otra, más estricta, es el poder de policía que siempre tiene el Estado para hacerla cumplir, incluso por la fuerza en caso de ser necesario.



Así, en una bocacalle debo respetar la prioridad de quien circula por la mano derecha, y quien circula por la izquierda debe detener su marcha para cumplir con la ley y permitir el paso. No cumplir esa norma es invadir el “derecho del otro”. En los centros urbanos debemos tener mucho cuidado en cumplir la ley, es decir, cumplir nuestros deberes y tener siempre presente los “derechos del otro” o, dicho de otro modo, nuestras propias obligaciones.



Muchos problemas legales vienen por no cumplir la ley e invadir los “derechos del otro”. Estacionar en doble fila es, además de una falta de respecto, una invasión a los “derechos del otro”. Si estacionó en doble fila, desordenó el tránsito vehicular y ayudó al caos.



Si la luz está roja, debo detenerme y si existe senda peatonal, respetarla. Si soy peatón, deberé cruzar la acera por la senda peatonal y, si no existe, siempre por la esquina. Muchos de nosotros no respetamos la consigna de cruzar por la esquina, es decir, no cumplimos con nuestro deber hacia nosotros mismos, que es velar por nuestras vidas. Mucha gente muere en las ciudades por cruzar las aceras o calles por la mitad de la cuadra.



Si circulo por la ruta y existe una ley que debo conducir con las luces bajas encendidas, mi deber ciudadano es encender las luces cortas para que el otro me vea; que el otro me vea es su derecho, encender las luces es mi deber. No hacerlo, es violentar los “derechos de los otros”.



Si tuviéramos en cuenta los derechos del otro, evitaríamos muchos desórdenes, algunos muy dolorosos y otros no tanto, pero que igual hacen a la felicidad de cada uno. Donde dice “Pare” debo parar, o donde dice “Contramano” no debo avanzar. Si las normas indican eso, es porque se protege el “derecho de otros”.



Cuando ingresamos en los lugares de trabajo, ciertamente también existen sistemas de convivencia. Si leo un cartel que indica que no está permitido fumar, debo respetar el derecho del otro que quiere respirar sin inhalar humo. Si dice “Silencio”, debo callar.



Si en la curva hay un cartel que indica “no adelantarse” pues lo debo cumplir, caso contrario, pongo en riesgo el derecho a la vida del otro, que circula de frente y quiere seguir viviendo. Así, el “derecho del otro” es parte del contrato social porque en todos los órdenes de la vida siempre está presente.



Si insertamos el “derecho del otro” en los contratos comerciales, pues habrá derechos y obligaciones para ambas partes, y no cumplirlas es siempre una extralimitación que afecta los “derechos del otro”. Es habitual por estos tiempos que no se cumplan las obligaciones contraídas. Ello genera a su vez que quien se ve afectado por un incumplimiento anterior, afecte otra relación por no poder cumplir él con la suya. Es una cadena y como tal siempre debe ser virtuosa. La cadena de incumplimientos que generan los informales que no cumplen con sus obligaciones siempre terminan afectando los derechos de otros, y no hay nada más negativo para una sociedad, que esté invadida por la cadena de los incumplimientos. Estos traen mucho mal humor e infelicidad a la gente.



Lo mismo sucede con los ruidos molestos. Existen horarios para hacer ruido en una obra en construcción. Si lo ignoro y hago ruido, quizás esté alterando el descanso, que no es otra cosa que el derecho del otro.



Lo mismo ocurre en las oficinas públicas o en los bancos privados con la famosa “cola”. Existe porque hay desorden y falta de respeto por “los derechos del otro”. La pérdida de tiempo es una falta de respeto. Es evidente que los funcionarios no cumplen con sus obligaciones o no se organizan para respetar los “derechos del otro”.



Una reflexión que quizás nos permita a todos, como sociedad organizada, gestionar nuestra propia felicidad social, cumpliendo nuestros deberes y respetando los inalienables “derechos de los otros”.





Editorial