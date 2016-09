Comenzaron a pagar las jubilaciones incluidas en la Reparación Histórica

El universo de jubilados alcanzados por esta ley comprende a los mayores de 80 años y los que, sin llegar a esa edad, perciban un aumento de no más de $ 1000. Del total, 114.520 casos corresponden a personas que perciben la jubilación mínima.

Los jubilados cobrarán también el aumento del 14,6 por ciento semestral dispuesto por la Ley de Movilidad, que rige a partir de este mes.



La Ley de Reparación Histórica que sancionó el congreso supone aumento en las jubilaciones del 30% promedio para 2,4 millones de jubilados. Este grupo se compone de aquellos que le ganaron juicios al Estado o lo iniciaron. También están quienes podrían haber iniciado acciones, pero no lo hicieron.



En todos los casos, los jubilados deben sellar un acuerdo judicial, asesorados por un abogado. Para eso, debieron inscribirse en la web de la Anses y esperar una respuesta del organismo acerca de si les corresponde o no la actualización de haberes.