Clausuraron pub: no contaba con salida de emergencia y tenía los matafuegos vencidos

Días pasados, personal de la dirección de Rentas Municipal de la ciudad de Belén, en conjunto con personal del área de Bromatología, procedió a la clausura preventiva de un pub por presentar serias irregularidades.



El personal municipal al llegar al local conocido como “El Quincho Pub”, constató una serie de irregularidades en contravención a las ordenanzas N° 034/04 y 011/2005, que obedecen a las condiciones y especificaciones edilicias y de seguridad que deben tener los locales de este tipo para funcionar. Puntualmente, se detectó que el local no contaba con sanitarios en condiciones de higiene y con innumerables falencias en las instalaciones sanitarias.



Por otro lado, y lo más preocupante, es que el local no reunía las condiciones de seguridad contra incendios, ya que se constató gran presencia de material inflamable, matafuegos vencidos y no contaba con salida de emergencia, no habiendo acatado a intimaciones anteriores para regularizar esta situación, pese a existir informes de peritos especialistas en siniestros de la provincia, quienes comunicaron a su propietario tal situación.



De este modo se procedió a la clausura preventiva del lugar, colocando la faja de interdicción en la puerta de ingreso, invitando a su propietario a realizar descargo ante la dirección de Rentas en caso de hacer valer su derecho de defensa.





Denuncia de vecinos



El municipio de Belén actuó por denuncia de vecinos, quienes desde la gestión comunal anterior venían planteando una serie de inconvenientes que les generaba la realización de actividades en el local. Entre los inconvenientes que remarcaron los vecinos, se destacan los ruidos molestos, malos olores, disturbios en la vía pública, presencia de menores de edad en estado de ebriedad, personas que orinan en las puertas de ingresos de los domicilios adyacentes, afectando las condiciones de habitabilidad de las viviendas cercanas.