Microcentro desbordado de motos y el personal de Tránsito trabajando

A diario, en las calles del microcentro de la Capital se puede apreciar la gran cantidad de motos mal estacionadas, a pesar de que está demarcado el sector permitido para estos vehículos.



La circulación de cientos de vehículos y transeúntes se ve dificultada por la escasa visibilidad en las esquinas, que acorta el margen de error para maniobrar por el espacio reducido en las esquinas.



De acuerdo con las consultas realizadas a los motoqueros, explicaron que resulta más económico dejar los rodados en un estacionamiento en la calle, donde el pago es a voluntad del propietario, que abonar por un estacionamiento medido en una playa privada. “A mí me conviene estacionar en este lugar, los chicos que cuidan las motos ya los conozco; además, en la playa te cobran entre $ 5 y $ 10 por cada hora, y como está la situación actual no da para esos gastos”. explicó Luis, un motociclista.



Cabe aclarar que algunas playas de estacionamientos no aceptan motos. Algunos de los motivos que indicaron los propietarios es la falta de espacio en el interior de las mismas, y por la gran ola de robos que se ve a diario de estos rodados, en el centro y la periferia de la ciudad.



Algunos cuidadores de estos estacionamentos se molestaron por las fotos obtenidas del lugar.



Así, las calles están repletas de motos que generan problemas para los automovilistas, principalmente durante la mañana en los horarios pico, ya que por la falta de control del personal competente de la municipalidad de la Capital, cada vez son más los que realizan estas prácticas.