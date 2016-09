Patinadores competirán en la Final Nacional de Córdoba

Los atletas catamarqueños lograron su pase a la final luego de clasificar en el Campeonato Regional Zona Cuyo.





Clasificados



Categoría C 3º: Lourdes Domínguez Díaz; Brisa Navarreta; María José Villagra; Lourdes Soria Lourdes.

Categoría C 2º: Pilar Mercado; Ana Sánchez; Maia Véliz; Rodolfo Sánchez.

Categoría C 1º: Tiziana Giordani; Delfina Romero; Juana Pérez; Morena Leiva y Debora Ríos.



El seleccionado está dirigido por las técnicas nacionales Amelia Toledo Lorenzo, Ximena Castro, Virginia López Zalazar y Débora Ríos.





Nacional de Patinaje Adaptado



También en La Falda tendrá lugar el Campeonato Nacional para Patinadores con Capacidades Diferentes, y la Asociación Catamarqueña de Patín estará presente con la participación de Luciana Antonella Alaniz, patinadora ciega, y con Martina Carrizo Illanez, con Síndrome de Down; ambas pertenecen al plantel de la Escuela de Patinaje Municipal de Santa María, que dirige la técnica nacional Ximena Castro.