Pautas para saber cómo actuar frente a una emergencia médica

Los Primeros Auxilios son aquellos cuidados de carácter inmediato, limitado y temporal que se aplican a una persona enferma o lesionada, hasta la llegada de profesionales especializados. Nadie está exento a quedar expuesto a situaciones que lleguen a afectar la salud. En estos casos, la mejor manera de enfrentar una emergencia médica es estar preparado y conocer qué se debe hacer.





"El principal propósito de los primeros auxilios es conservar la vida, evitar mayores complicaciones y ayudar en la recuperación de la persona afectada. La lista de beneficios es enorme y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre un daño temporal o permanente, entre una recuperación complicada o rápida, entre otros", explica el doctor Silvio Aguilera, Emergentólogo y Director Médico de Vittal.





Pautas para tener en cuenta en los primeros auxilios





1. Evitar el pánico y conservar la calma para poder actuar de manera rápida y eficaz.





2. Conseguir ayuda profesional inmediatamente. Es muy importante tener al alcance de la mano los números de servicios de urgencias.





3. Evitar carreras y gritos innecesarios. Genera pánico, tanto en la persona afectada como en aquellas que están alrededor, y puede entorpecer la asistencia.





4. No mover a la persona sin averiguar su estado ya que se pueden complicar las lesiones existentes u ocasionar una nueva.





5. Si la persona afectada está consciente, es necesario hablarle, preguntarle cómo se llama, cual es el día y si es alérgico a algún tipo de medicación.





6. Aflojar la ropa del accidentado para facilitar la respiración y circulación. No darle de comer ni de beber.





7. Corroborar si la respiración del accidentado es normal. De no serlo, poner en práctica medidas como la de reanimación cardiopulmonar básica (RCP).





8. Observar si existen fracturas o hemorragias. En el caso de una hemorragia, verificar que el sitio sea seguro, preguntar por un botiquín y utilizar guantes. Si fuese posible, presionar con firmeza la zona de la hemorragia con una gasa o toalla limpia. Si hay riesgo de fractura en cualquier parte del cuerpo, es mejor no moverlo.





9. Tranquilizar al accidentado, brindarle seguridad, confianza y hacerle saber que la ayuda está en camino. El cuidado de alguien que acaba de tener un trauma serio requiere tanto de un tratamiento físico como apoyo emocional.





10. En el caso de que el que sufre de una emergencia médica sea uno, y se tiene sospecha de un episodio cardíaco, girar la cabeza hacia un lado y toser. Así, ganás valiosos segundos para llamar al servicio de urgencias médicas.





Fuente: Dia a Dia