Concurso de booktubers #TeCuentoUnLibro

En el marco del 3º Festival de la Palabra y las Artes, la Secretaría de Cultura de Catamarca, convoca a los adolescentes catamarqueños, o residentes en la provincia, a chicos de entre 12 y 16 años a participar del concurso de booktubers “Te cuento un libro”.





Los booktubers son amantes de los libros que graban video-reseñas de libros y las suben a You Tube para que sus pares las vean y comenten.





En esas reseñas, los booktubers no solo hablan de libros y de sus autores, también de todos los actos que rodean al libro: desde el deseo y la espera, la compra, el regalo, la lectura, hasta el coleccionismo y el almacenamiento.





La intención de la Secretaría de Cultura es que esta propuesta sirva para incentivar la lectura entre los adolescentes, promoviendo la recomendación de lecturas entre pares.





El fenómeno de los booktubers es global y ha tenido impacto en el mercado editorial. De hecho las editoriales apelan a los booktubers más activos y populares en las redes sociales para que promocionen sus títulos.





¿Cómo participar? Bases y condiciones





1) Los participantes grabarán utilizando cualquier dispositivo (cámara, celular, tableta, etc) un video con una duración máxima de 3 minutos en el que realicen una reseña de un libro, saga literaria o un autor que hayan leído o estén leyendo.



2) El mensaje estará orientado a la divulgación de la literatura y debe funcionar como una suerte de recomendación que anime a sus pares a realizar esa lectura.



3) Al inicio del video el participante debe mencionar claramente su nombre y apellido y el nombre del libro/saga y/o autor que reseñará.



4) La reseña es libre pero a modo orientativo se sugieren algunas preguntas guía: ¿qué te pareció el libro? ¿le cambiarías algo? ¿cuál es el personaje que más te atrapó? Y, muy importante, está PROHIBIDO contar el final.



5) Los videos deben ser subidos a la plataforma de You Tube con el siguiente título: #TeCuentoUnLibro + el nombre del libro o autor elegido + el nombre del participante



6) Tras publicarlo en You Tube, el participante debe compartir el enlace del video vía mail a: difusioncultura@catamarca. gov.ar o por mensaje privado al Facebook Cultura Catamarca, consignando en el envío nombre y apellido, edad, DNI y escuela a la que asiste. Salvo el nombre, apellido y la edad, el resto de los datos se mantendrán en reserva.



7) Hasta el 10 de octubre de 2016 estará abierta la convocatoria para participar



8) Del día 11 al 30 de octubre, se abrirá la etapa de votación popular de las mejores video-reseñas a través de Facebook. ¿En qué consistirá esta etapa? La Secretaría de Cultura de Catamarca subirá todas las video-reseñas a su cuenta oficial de Facebook: Cultura Catamarca para promover la votación.



9) La Secretaría de Cultura se encargará de difundir los videos en concurso durante la etapa de votación popular a través de Facebook. No obstante, los participantes o sus seguidores podrán también movilizar campañas en las redes sociales buscando apoyo a sus video-reseñas.



10) El booktuber que más “Me gusta” registre en la página de Facebook de Cultura Catamarca hasta el 30 de octubre a la medianoche será el ganador del concurso. Es importante aclarar que solo se tendrán en cuenta los “Me Gusta” obtenidos en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura.



11) El ganador del concurso será anunciado el día 31 de octubre, en el cierre del Festival de la Palabra y las Artes



12) El ganador recibirá como regalo una orden de compra por 2.000 pesos en libros.



13) Todos los videos en concurso se mostrarán dentro del marco del Festival de la Palabra 2016 y la Secretaría de Cultura se reserva la posibilidad de proyectarlos y/o difundirlos en otro espacio, siempre respetando la identidad y propiedad intelectual de los videos, así como el espíritu con el que fueron creados.



14) Cualquier otra cuestión no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Secretaría de Cultura, como entidad organizadora.



15) Por dudas, consultas o mayor información sobre el concurso, comunicarse con la Secretaría de Cultura de la Provincia, por Facebook: Cultura Catamarca, Twitter: @Cultura_Cata o vía correo electrónico a difusioncultura@catamarca. gov.ar





Algunos ejemplos



Juan Pablo, booktuber: https://www.youtube.com/watch? v=78WiS4Td7y0



Julieta Ferraro, booktuber: https://www.youtube.com/watch? v=gsXcVFh25V8