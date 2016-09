Hay al menos dos argentinos entre los heridos por el tren que descarriló en España

El consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, aseguró que entre los 48 heridos atendidos en diferentes centros hospitalarios por el accidente ferroviario que tuvo lugar en el municipio gallego de O Porriño, figuran ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos argentinos.





"Hay portugueses, americanos, alemanes y sudamericanos, de Chile y Argentina. Muchas eran personas que iban de Vigo a Oporto a pasar el día", afirmó el responsable gallego en declaraciones a la prensa, sin más detalles, tras visitar uno de los hospitales adonde fueron trasladadas las víctimas del accidente, que dejó cuatro muertos.







"Han sido atendidas 48 personas, ya se ha dado de alta a 11 pacientes, siguen en urgencia siendo valorados 27 y han sido ingresados un total de 9 pacientes, pero ninguno de ellos reviste gravedad", abundó Vázquez Almuiña. "La mayoría de los heridos ingresados tienen fracturas y otros traumatismos, pero no se teme por la vida de ninguno de ellos", insistió.





Por su parte, la cónsul de argentina en Vigo, Silvina Montenegro, aseguró en declaraciones a Télam que todavía no tiene "constancia oficial" de que algún ciudadano argentino haya resultado herido a raíz del accidente ferroviario. "Hemos hablado con Renfe –empresa ferroviaria española–, y aún no tenemos datos de si hay argentinos afectados, pero estamos trabajando para averiguar y asistirlos en caso de que sea necesario", añadió.





Según medios europeos, entre los heridos, además de 26 españoles, figuran dos argentinos, seis estadounidenses, dos brasileños, dos uruguayos, tres portugueses, un inglés, un alemán y un chileno. El resto están por ser identificados.







En el tren, que cubría el trayecto entre Vigo y Oporto, viajaban 63 pasajeros además del maquinista, que era portugués, y el interventor, español, ambos fallecidos como consecuencia del accidente. Vázquez Almuiña confirmó que tres personas murieron en el lugar del siniestro y un varón de 23 años de la ciudad de Vigo falleció tras ser trasladado al hospital.





Fuente: Infobae