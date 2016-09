Luis D'Elía: "Macri va a necesitar el helicóptero"

"Macri va a necesitar el helicóptero". Con esta frase, Luis D'Elía volvió a agitar viejos fantasmas que recuerdan los trágicos días de la salida de Fernando de la Rúa de la Casa Rosada. Además, los dichos del dirigente piquetero se dan en tiempos en que se vienen registrando movilizaciones de protesta contra el Gobierno.





"El día que hubo helicóptero es porque hubo renuncia, no porque hubo golpe. Pero si tenemos dos millones de desocupados, ¿qué quiere?, ¿qué lo vayan a felicitar?", argumentó D'Elía en una entrevista publicada en la última edición de la revista Noticias.





En la misma línea, el dirigente piquetero consideró que el Gobierno "abre indiscriminadamente la economía y hace que haya miles de trabajadores menos", lo que "puede tener un grave costo social". Y agregó: "Yo pienso que el principal conspirador contra Macri es Macri".





Por otro lado, el dirigente del partido Miles fue consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa por las numerosas causas judiciales en su contra.





D'Elía advirtió que si eso sucede, "va a haber un 17 de octubre" e hizo una comparación con lo ocurrido con Juan Domingo Perón en 1945.





"Para nosotros sería una presa política. Bueno, alguna vez lo tocaron a Perón y hubo un 17 de octubre. Que la metan presa, no hay problema. pero va a haber un 17 de octubre, no tenga duda", concluyó.





Fuente: Infobae