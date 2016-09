El gobierno de Malvinas afirmó que está trabajando en restablecer los vuelos a las Islas

El comunicado, escrito en inglés, con membrete del gobierno de las islas y firmado por el encargado de prensa y relaciones públicas de su gobierno, Gilbet House, que este viernes fue enviado a Télam, está encabezado bajo el título: "En respuesta a las declaraciones recientes de la canciller argentina Susana Malcorra".





Y en su cuerpo señala: "El gobierno de las Islas Malvinas (Falklands Islands) ha visto los artículos en los medios atribuidos a la canciller Argentina, Susana Malcorra. El gobierno está trabajando activamente en las negociaciones por los vuelos procedentes de terceros países de América del Sur. El gobierno del Reino Unido ha solicitado que el gobierno nacional desmantele el régimen de sanciones contra las industrias del petróleo, el gas y la pesca en las Islas Malvinas, pero hasta ahora no ha habido conversaciones. El ministro del Reino Unido, vicecanciller Alan Duncan, estará en Buenos Aires la próxima semana y habrá más información disponible después de esa visita".





El comunicado del gobierno de las islas se refiere a que Duncan visitará Buenos Aires entre el 12 y el 15 de setiembre, acompañando a empresarios británicos para asistir al Foro de Inversión y Negocios, que se levará a cabo en el Centro Cultural Kirchner y al que se ha dado en llamar, en ámbitos empresarios, como el "mini Davos".





El documento del Gobierno de las Islas se refieren a la entrevista que la canciller brindó este jueves a Télam, en Londres, y en las que se refiere a que el gobierno argentino "está trabajando" para "iniciar un diálogo potencial" sobre la cuestión de la exploración petrolera en la zona de Malvinas, y que, en el "corto plazo" podrían ser restablecidos "los vuelos directos a las islas".





Respecto a la explotación carburífera, el gobierno de Malvinas informó que el Reino Unido solicitó al gobierno argentino que elimine el régimen de sanciones que pesa sobre esa área y sobre la pesca alrededor de las Islas.





En ese sentido, aclaró que hasta el momento no ha habido conversaciones sobre este tema en particular, pero sostuvo que habrá información disponible luego de la visita del vicecanciller Duncan.





La reunión también fue confirmada este jueves por la canciller, quien adelantó que está trabajando para iniciar "un diálogo potencial" sobre la cuestión de la exploración de hidrocarburos, que si bien "está en marcha, es un proceso prematuro", aunque "hay intención de trabajar en estos dos frentes", afirmó.