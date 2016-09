Exitosas jornadas sobre grooming, bullying, abuso sexual y suicidio en Bañado de Ovanta

Con el dictado de los módulos III y IV, ayer concluyeron las jornadas provinciales de “grooming, bullying, abuso sexual y suicidio”, organizadas por la Escuela de Capacitación Judicial y Multimedios Unión. La mañana abrió con la disertacion del doctor Sebastián Lípari, quien abordó la temática del bullying, cómo prevenirlo y cómo actuar ante un episodio de esta naturaleza, que en la actualidad se da con frecuencia no sólo en las escuelas sino también a través de las redes sociales.



Seguidamente expuso el fiscal Ezequiel Walther, quien habló sobre el abuso sexual infantil. Con la proyección de videos educativos de la temática, el fiscal habló con los más de 100 participantes, quienes al finalizar la alocución agradecieron a los disertantes, organizadores y auspiciante por “tenerlos” en cuenta y hacerles sentir, más allá del valioso aporte de herramientas y conocimientos, que “el interior también existe”.



Durante el dictado de las dos jornadas, el intendente Elpidio Guaraz, la presidenta del Concejo Deliberante, Esther Guaraz, y autoridades del municipio estuvieron presentes y participaron activamente de la capacitación.



“Estamos muy agradecidos con los funcionarios que vinieron, porque nos demuestran que no es como se dice o se piensa, o al menos no en el caso de ellos, de que la Justicia está sólo en la Capital y los jueces y fiscales no salen de sus despachos. Nos hacen sentir que realmente somos parte de la provincia y los conocimientos que nos aportan nos son de mucha utilidad para nuestra comunidad. En mi caso, como docente, después puedo replicarlo en mi comunidad educativa, y eso es muy valioso”, expresó María Belén, una de las participantes.



La entrega de los certificados y el nombramiento de Huésped de Honor de los doctores Fabricio Gershani Quesada, Rodrigo Morabito, Sebastián Lípari y Ezequiel Walther fueron el broche de oro de la capacitación, organizada por la Escuela de Capacitación Judicial y Diario La Union, con el auspicio de la secretaría de Seguridad Democrática, a cargo del doctor Marcos Denett y la municipalidad de Bañado de Ovanta.