Comenzaron a cobrar los jubilados alcanzados por la Ley de Reparación Histórica

El universo de jubilados alcanzados por esta ley comprende a los mayores de 80 años y los que, sin llegar a esa edad, perciban un aumento de no más de $ 1000. Del total, 114.520 casos corresponden a personas que hasta hoy perciben la jubilación mínima.





Los jubilados cobrarán también el aumento del 14,6 por ciento semestral dispuesto por la Ley de Movilidad, que rige a partir de este mes.





La Ley de Reparación Histórica que sancionó el congreso supone aumento en las jubilaciones del 30% promedio para 2,4 millones de jubilados. Este grupo se compone de aquellos que le ganaron juicios al Estado o lo iniciaron. También están quienes podrían haber iniciado acciones, pero no lo hicieron.





En todos los casos, los jubilados deben sellar un acuerdo judicial, asesorados por un abogado. Para eso, debieron inscribirse en la web de la Anses y esperar una respuesta del organismo acerca de si les corresponde o no la actualización de haberes, que llegará en los próximos días.





El programa provocó un récord de consultas en todos los centros de atención al público de ANSeS, donde se estableció un cronograma de turnos, a los que se accede por internet, que asigna día y hora de atención para la consulta, por lo general para una fecha dentro de las tres o cuatro semanas de realizado el trámite en la web.





El Gobierno decidió dar prioridad al grupo de 264.000 jubilados por sus condiciones de vulnerabilidad. En estos casos, la actualización de haberes fue automática.





En prevención de eventuales modificaciones en el cronograma de pagos previsto, la Anses aclaró que con el nuevo aumento, muchos jubilados pueden haber saltado un escalón y, por lo tanto, la fecha de cobro de sus haberes puede variar.





Hoy comenzaron a cobrar los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes que no superen los $ 6432. Quienes ganen o pasen a ganar más de esa cifra cobrarán a partir del 22 de septiembre.





Para conocer el monto del haber, los jubilados y pensionados deben ingresar a la web de la Anses con clave de seguridad social, dirigirse a la sección "Consultas" y cliquear en "Liquidación previsional".