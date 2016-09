La Corte Suprema de Brasil rechazó las apelaciones de Rousseff y Cunha

El Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) de Brasil denegó los recursos presentados por la ex presidenta Dilma Rousseff y el ex titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha para que se dejaran sin efecto los procesos que los destituyeron recientemente.





El juez Teori Zavascki rechazó el pedido de Dilma Rousseff para devolver la condición de interino al presidente Michel Temer hasta que el plenario del STF analice todos los recursos presentados contra el juicio político que destituyó a la mandataria la semana pasada.





"Una intervención precoz sería necesaria en caso extremo de una patología jurídica particularmente grave", escribió en su fallo el magistrado.





Zavascki dijo que la corte no discutirá el mérito del caso, ya que la defensa no logró convencer "a la mayoría necesaria del cuerpo juzgador, el Senado".





En ese sentido, pidió informaciones sobre el trámite del juicio y una opinión al fiscal general, Rodrigo Janot.





Pese a que este pedido fue rechazado, existe otro realizado por la defensa de Rousseff para que sea realizado un nuevo juicio político en el Senado, pero excluyendo los dos delitos imputados, infringir la ley presupuestaria para distribuir partidas y o efectuar pagos del Estado con el dinero de la banca pública.





La defensa de Rousseff pidió anular dos artículos de la Ley de Impeachment de 1950 que fueron usados para imputarle delitos contra la Constitución a la presidenta en base a la meta fiscal.





Rousseff fue destituida el pasado 31 de agosto por 61 votos a 20, con lo cual fue confirmado como mandatario Temer, su vicepresidente que se alió a la antigua oposición y formó un nuevo gobierno.





Por otra parte, el STF, por 10 votos contra uno, también denegó un recurso presentado por la defensa de Eduardo Cunha para suspender el proceso destinado a destituirlo como diputado.





Cunha renunció a la presidencia de la cámara baja luego de que la Justicia le suspendiera esas funciones mientras lo investiga por su supuesta participación en el multimillonario desvío ilegal de fondos de la petrolera estatal Petrobras.





Ahora, la banca de diputado del principal impulsor del juicio político a Rousseff está en juego luego de que le mintiera al Congreso al negar la existencia de unas cuentas secretas en el exterior en las que supuestamente depositó el dinero que obtuvo en maniobras de corrupción.