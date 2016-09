Alejandro Dolina deja Radio Del Plata por “falta de pago”

Alejandro Dolina dejó “La Venganza Será Terrible”, su programa en Radio Del Plata AM 1030, por una deuda salarial que viven desde marzo.





El conductor y escritor comunicó su decisión al finalizar el programa de este miércoles, denunciando que la emisora adeuda salarios, que se extienden a operadores, productores y editores.





“La radio hace mucho tiempo que no nos paga, por eso nos estamos despidiendo. Agotamos los medios razonables, y hoy debemos decir que la relación ha terminado”, explicó Dolina en su programa.





Luego, usó la red para compartir lo expresado en la radio.





“Queridos oyentes de La Venganza Será Terrible:





El programa que acaba de terminar fue el último que hemos hecho por esta radio.





Quiero decir que nos estamos despidiendo. La radio hace mucho que no nos paga. Agotados los medios razonables de acercamiento, hoy debemos decir que la relación ha terminado.





Es posible que muy pronto regresemos por alguna otra emisora que, por delicadeza, no mencionaremos aquí.





Con respecto a nuestras presentaciones del viernes 9 de septiembre en el Club Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, del jueves 22 de septiembre en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata y del sábado 24 de septiembre en el Cine Teatro Helvético de Nueva Helvecia, Uruguay, confirmo su realización. Estaremos allí con o sin radio.





Agradecemos a nuestros compañeros de la radio y a todos los amigos que han seguido a La Venganza en todos estos años. Un abrazo muy grande”.









Fuente: Exitoina