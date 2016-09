Macri lo acordó con China: se relanzan las represas de Santa Cruz

Con un presupuesto menor al que fijó Cristina Kirchner para la megaobra hidroeléctrica, el Gobierno de Mauricio Macri relanzará en los próximos días las represas de Santa Cruz. El financiamiento lo proporcionará la República de China (que durante la gestión anterior realizó una serie de desembolsos), acuerdo que se selló durante el último viaje del Presidente al país asiático.





El proyecto a cargo de Electroingeniería y la china Gezhouba tendrá menos turbinas que la obra original, pero incorporará una línea de alta tensión.





Después de avances y retrocesos, se retomará la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”. El ambicioso complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz forma parte de la apuesta del Gobierno para hacer frente en el largo plazo a los problemas energéticos. La millonaria obra será relanzada posiblemente la próxima semana, según señalaron fuentes oficiales a Clarín.

La obra sufrirá algunas modificaciones: de los 1.760 MW que iba a generar originalmente según la licitación del gobierno de Cristina Kirchner, se pasarán a 1.290 MW de potencia. Se reduce así la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis turbinas, y la Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres.





Esta nueva redistribución de la energía se complementará con unalínea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena, ubicada a 240 kilómetros al noreste de Río Gallegos. Aseguran que la generación de energía no se reducirá sino que "se distribuye de otra manera, "serán centrales de base (se utilizan más horas por día y de forma constante) cuando antes estaban pensadas para ser represa de punta (se inyectaba más energía al sistema en horas de mayor consumo)”, detallaron fuentes oficiales.





El costo del ambicioso proyecto que el kirchnerismo licitó dos veces, justamente por no conseguir el financiamiento la primera vez, se afrontará con financiamiento de China. Esto terminó de acordarse durante el viaje que realizó recientemente el Presidente.





El proyecto original contemplaba un desembolso de US$ 6.000 millones, algo que se incorporó al último presupuesto nacional. La Casara Rosada estima que la inversión global será de US$ 4.700 millones y un plazo de obra de cinco años para su culminación. El año pasado ingresaron al Banco Central cuatro desembolsos por unos US$ 300 millones.

Para avanzar con la nueva propuesta hubo que contar con la aprobación de China, que junto al préstamo, trae los equipos. Varios de los cuales ingresaron a Santa Cruz desde el puerto de Punta Quilla.





En el terreno donde se emplazaron las villas para los trabajadores que en un futuro se convertirá en su hogar permanente, el movimiento fue mínimo los últimos meses. La obra estuvo detenida -también por la veda invernal- pero rodeada de incertidumbre sobre su continuidad. Después de muchas idas y venidas, el Gobierno acordó con Electroingeniería las variaciones al proyecto que licitó Julio De Vido y los trabajos se retomarán después de septiembre. La contratación de mano de obra llegará en su punto máximo a 5.000 obreros.





Por decisión del actual Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, las represas quedaron bajo la órbita del Estado Nacional, y la provincia que gobierna Alicia Kirchner recibirá en concepto de regalías el 12% por la energía que genere.





La represas están atravesadas por denuncias de sectores ambientalistas. La Asociación de Abogados Ambientalistas reclamó ante la Corte que se defina sobre la medida cautelar solicitada hace más de un año, para que la obra hidroeléctrica no se realice.





Fuente: Clarin