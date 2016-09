El caliente encuentro entre Oscar Ruggeri y Fede Bal

Durante el programa de ayer, Fede Bal intentó hablar con Oscar Ruggeripero no hubo caso. ¿Cómo empezó todo? Tras la escandalosa pelea que el actor tuvo con Barbie Vélez, Cande Ruggeri saltó a defenderla por lagran amistad que tienen.





Esa pica, que ya estaba desde que Fede y Barbie eran pareja, se acrecentó cuando salió el rumor de que el hijo de Carmen Barbieri había bajado a la rubia de la obra Enredados. ¿Fue así? Él lo negó, pero la duda quedó sembrada para siempre.



Ante esto, Oscar salió a defenderla y la pelea pasó a ser entre variones. Este miércoles Fede intentó hablarle para explicarle como sucedieron las cosas pero no hubo caso. "Le pedí un café, que me de la posibilidad de charlar en privado con él pero no quiere. Intenté de todas las formas hablar con él, pero no quiere", comentó Fede sobre ese intento fallido.





"Me dijo un par de cosas que no están buenas así que ya está. Parece que no quiere escucharme", comentó cerrando el asunto, y cuando le preguntaron si comprendían que el futbolista actuaba desde su amor a su hija, respondió: "Lo entiendo hasta cierto punto. Hay cosas que no se dicen".





Por su parte, "el Cabezón" explicó que "no era el lugar" porque "justo estaba por empezar a bailar y no pudimos hablar". Cande lo justificó: "Esas cosas se hablan en privado, no adelante de todo el mundo y toda la tribuna".





¿Se reconciliarán alguna vez? Todo parece indicar que no, que ni siquieraMarcelo Tinelli podría lograrlo. Aunque habrá que ver…





Fuente: Teleshow