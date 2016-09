Compromiso conjunto de Gobierno, empresarios, industriales y trabajadores para reactivar la obra pública

La Gobernadora, Lucía Corpacci, participó esta mañana de un importante encuentro en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), donde todos los sectores vinculados con la construcción sellaron su compromiso de trabajar en forma conjunta para reactivar la obra pública y generar más empleo en la provincia.



Corpacci encabezó la reunión organizada por el Instituto Provincial de la VIvienda (IPV), para la cual el administrador Dante López Rodríguez convocó a un importante número de empresarios.



Todos los sectores del área de la construcción estuvieron representados, ya que asistieron el presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Carlos Rodríguez, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UIA), Raúl Colombo, y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Víctor Brandán.



El eje de la reunión fue la decisión del IPV Catamarca de adherir al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública, hecho significativo porque se trata de la primera provincia que se suma al sistema nacional.



El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional, impulsado por Nación, crea además una Comisión de Control y Seguimiento de este mecanismo.



"La aplicación del régimen de redeterminación de precios a los Contratos de Consultoría de Obras Públicas, resulta necesaria", se precisó a nivel nacional al implementarlo, "puesto que se trata de contrataciones que están íntimamente ligadas a la problemática de las obras públicas y porque al tener extensos plazos de ejecución, muchas veces ligados al plazo de una obra pública, de no admitirse la redeterminación de precios, las propuestas presentadas no responderían a los valores de mercado".



A partir de allí se invitó a "las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los Municipios, a las empresas y sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y a los Fondos Fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, a adherir a lo establecido o a dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciones".



Catamarca fue la primera en adherir, lo que implica la decisión de analizar la problemática del sector de la construcción y proponer medidas o políticas para superar las mismas, así como también soluciones ante posibles controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicación de la presente medida.



El mismo sistema detalla que se deben analizar las dificultades que afectan a la política en materia de contrataciones de obra pública y consultoría de obra pública a fin de proponer alternativas de abordaje y solución de las mismas, y proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los procedimientos de redeterminación de precios que se realicen por aplicación del Régimen.



La reunión sirvió para comunicar oficialmente esta decisión, lo cual generó satisfacción en todos los sectores representados, y el compromiso de aunar esfuerzos para reactivar la actividad y generar más puestos de trabajo.



Rodríguez, de la CAMARCO, destacó a la Gobernadora como una "batalladora incansable por Catamarca" al valorar la permanente gestión de obras que realiza.



Brandán repasó el impacto que tiene la construcción para los trabajadores y reconoció los beneficios de las políticas implementadas por Corpacci desde 2011, por lo que sumó su "pleno apoyo".



Colombo, en tanto, subrayó el "efecto multiplicador" de la construcción y coincidió en la necesidad de avanzar con un "trabajo mancomunado" para revertir la situación actual.



La Gobernadora agradeció tanto la presencia como el acompañamiento de todos, y aseguró que "a esta la peleamos todos juntos" para "defender a la provincia", y no dudó al afirmar que con esa unidad de criterio y voluntad "vamos a reactivar la obra pública en serio" para beneficio de todos los catamarqueños.



