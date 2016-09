“Nunca olvidaré lo que viví”

El resultado indicó derrota en los cuartos de final con el suizo Stanislas Wawrinka por 7-6 (7-5), 4-6, 6-3 y 6-2. Sin embargo, la victoria de Del Potro llegó por otro lado. Luego de culminar una excelente actuación en el US Open, todo el Arthur Ashe se puso de pie y ovacionó al tandilense, quien se retiró a pura lágrima del cemento estadounidense.



"Puedo haber perdido, pero jamás olvidaré lo que viví, fue mucho más fuerte que ganar cualquier partido. Me hicieron muy feliz y no me importa el resultado", expresó, aún emocionado, luego de haber batallado durante tres horas y cuarto con Wawrinka



Delpo, 142 en el ránking mundial de la ATP y campeón del US Open en 2009, llegó a Nueva York con el envión anímico y tenístico que le dio la medalla plateada que ganó en los Juegos de Río 2016, e hilvanó cuatro triunfos sin ceder ningún set, ante Diego Schwartzman (69), el local Steve Johnson (22), el español David Ferrer (13) y el austríaco Dominic Thiem (10).



Ante Wawrinka (3) se produjo un hecho inusual, ya que el público en su totalidad lo ovacionó durante un minuto, antes de jugarse el último punto, con el marcador 5-2 en contra, a modo de despedida, en un reconocimiento que lo sensibilizó hasta las lágrimas. "Lo que viví en este último punto es muy difícil que le pase a otro jugador del circuito. Si uno se guía por el cariño de la gente, claramente el ganador era yo, pero el marcador dijo otra cosa. Me llevo esa linda sensación, además del gran torneo que hice", cerró.



