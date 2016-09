Falta de información con la nueva resolución para viajar con autorización de los padres

Desde el 1 de setiembre rige la nueva resolución, donde establece que los menores de 18 años no podrán realizar viajes de media o larga distancia sin sus representantes legales o sin la autorización de los mismos.



Según diferentes empresas de transporte de la Terminal de Omnibus de la provincia, la Resolución 43 - E/2016, de la secretaría de Gestión de Transporte, publicada el martes pasado en el Boletín Oficial, establece en el artículo 2 que las empresas deberán instrumentar un mecanismo ágil, para controlar la autorización previa de quien ejerza la representación legal del menor.



Menores de entre 6 y 12 años

En el caso de los menores de entre 6 y 12 años, podrán viajar utilizando el servicio Menor No Acompañado, que las empresas de transporte podrán ofrecer, que es similar al que existe en los servicios de transporte aéreo, que consiste en que una persona del servicio de a bordo de la empresa tomará responsabilidad por el menor durante su traslado, desde su ascenso a la unidad de transporte y hasta su entrega a la persona designada por su representante legal, cuyos datos deberán hacerse constar en forma precisa en el instrumento de la autorización, según expresa el artículo 7. Además, este servicio poseerá una tarifa distinta e independiente a la del boleto de viaje, que deberá ser publicada en forma similar a las tarifas regulares.



Empresas de transportes no tienen habilitado el servicio de Menor No Acompañado

En la Terminal de Omnibus de la Capital, las empresas de media y larga distancia todavía no tienen disponible el servicio del Menor No Acompañado; únicamente podrán viajar aquellos menores acompañados por sus padres o de terceros con la autorización correspondiente. Y los menores de 6 años lo podrán hacer únicamente con sus representantes legales o personas autorizadas.



Otros de los puntos importantes establece que si el menor no fuera esperado por el responsable de acompañarlo en el lugar de destino, la empresa de transporte deberá requerir el auxilio de la fuerza pública, a fin asegurar la custodia del menor, con costo a cargo del representante legal.



Adolescentes entre 13 y 17 años

Los adolescentes de entre 13 y 17 años podrán viajar sin acompañante siempre y cuando posean una autorización previa por un escribano o un juez competente. Esto permite que los menores puedan realizar viajes sin compañía, acompañados por sus padres o por terceros.



Autorizacion de escribano o de un juez

En todos los casos las autorizaciones previas podrán ser otorgadas por los escribanos, cuya firma deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos de la provincia. Los precios para realizar este trámite rondan entre los $ 700 y $ 800.



El juez competente deberá emitir la pertinente resolución judicial, la que deberá acreditarse con testimonios o certificación debidamente legalizada por dicha autoridad.



El trámite se puede realizar en el Juzgado de Familia Nº 1, ubicado en avenida Güemes 630, y la resolución puede tardar hasta el máximo de dos meses.



Por último, la resolución también establece que las empresas de transporte estarán obligadas a constatar la identidad de los menores y la autenticidad de la documentación requerida para poder viajar, y en los casos que se compruebe el incuplimiento de dicha resoulución, se aplicará la multa prevista en el artículo 90 del Decreto Nº 1395 .