Salud: inician medidas de fuerza y pedirán la renuncia de directivos de los hospitales

De acuerdo con lo indicado por el referente de Autoconvocados de la Salud, José Traverso, a pesar del pedido y la reunión mantenida con el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, se determinaron medidas para la jornada de hoy. En este sentido, Traverso aseguró que son insistentes los pedidos de mejoras en el Hospital San Juan Bautista por falta de insumos y que es responsabilidad exclusiva de los directivos del nosocomio, que no responden de ninguna forma. El representante de Autoconvocados también aseguró que el aumento se puede realizar y que “la crisis la deben pagar los políticos, no los trabajadores, quienes la van a luchar desde ahora para que el funcionario político trabaje bien y dé el incremento salarial”.



Pedido

Por otra parte, Traverso señaló que pedirán la renuncia de las profesionales Liliana Fazio y Silvia López.



Asimismo manifestó que la inflación continúa, “todo el mundo está haciendo un balance de que la inflación anual va a ser entre un 45 y 46 %; hasta ahora sólo llegó a un 30 % y no podemos hacernos cargo de la que producen los políticos, los que dirigen”.



“Estamos reclamando al Gobierno un incremento salarial y un aumento en el presupuesto en salud; el tema precarizados, el tema recategorización, el impuesto a las ganancias que está afectando hoy por hoy en la atención directa, por eso los profesionales no quieren hacer guardia; un sinnúmero de cosas que presentamos en el petitorio”.



Finalmente, el sindicalista subrayó que, además de los insumos que faltan en los hospitales, existen serios problemas que no se contemplan en los quirófanos del Hospital San Juan Bautista.