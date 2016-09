Un grupo de personalidades pide que el juez Daniel Rafecas sea removido

Destacadas personalidades del ámbito político, empresario, cultural y social firmaron un documento en el que pidieron la "destitución con los procedimientos vigentes" del juez federal Daniel Rafecas, por la "manifiesta inconducta" que tuvo en la denuncia que presentó contra la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner el fiscal Alberto Nisman antes de aparecer muerto de un disparo en la cabeza.





Para los firmantes, se trata de "un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimiento vigentes del juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura".





Entre los que apoyaron el documento se destacan los juristas y referentes del ámbito académico Gustavo Bossert, Alberto García Lema, Beltrán Gambier, Juan Carlos Cassagne, Guillermo Lipera, Ricardo Monner Sans, Guillermo Lousteau, Juan José Llach y Daniel Sabsay.





Entre los empresarios que firmaron estuvieron Eduardo Elsztain (IRSA), Luis Miguel Etchevehere (Sociedad Rural), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) y Julio Saguier (La Nación), mientras que desde la política lo hicieron Elisa Carrió, Graciela Fernández Meijide, Horacio Jaunarena, Pablo Lanusse y Marcelo Stubrin.





También avalaron el pedido de destitución los periodistas Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco, Roman Lejtman y Gabriel Levinas, y del ámbito cultural y entre los referentes sociales se destacaron Leopoldo Schifrin, Baruj Tenembaum, Santiago Kovadloff, Silvia Plager, Abel Posse, Nicolás Dujovne y Alberto Spota.





"Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria", destaca el documento.





El documento cuestiona la actuación que tuvo Rafecas, al desestimar "en tiempo récord" la denuncia que había presentado Nisman contra la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros participantes de "negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de Entendimiento con Irán". Cuestionan que el magistrado haya desestimado esa presentación que acusaba por "encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país". En la AMIA, el 18 de julio de 1994 fueron asesinadas por terroristas 85 personas.





"Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la AMIA, constituye también otro delito de lesa humanidad", indicaron –entre otros puntos– los firmantes, quienes recordaron que a Rafecas se le cerró un un proceso que tenía abierto en el Consejo de la Magistratura tras su "meritoria" desestimación de la denuncia planteada por Nisman.





