A lo Mayweather, Maidana posó con u$s 1,7 millones

A casi un mes de oficializar su retiro del boxeo, Marcos Maidana generó un revuelo en las redes sociales al fotografiarse, al mejor estilo Floyd Mayweather, abrazando u$s 1.700.000.





El púgil santafesino dejó la actividad luego de 40 peleas, de las cuales sólo perdió 5, dos de ellas ante el supercampeón estadounidense.





Maidana peleó dos veces con Mayweather y gran parte de estos dólares son producto de aquellos dos combates en los que perdió por puntos.





El pedido de disculpas.





Por el revuelo que generó su foto, Maidana se vio obligado a pedir disculpas y explicar la intención de esa foto.





El boxeador escribió: "Exhibir esa foto fue un error estúpido.





Mostrar ese dinero era una broma destinada a Mayweather. Pero fue un error estupido por el que pido perdón, ya que esa ostentación en un país donde tantos la pasan mal es de mal gusto y no debe hacerse, aún cuando ese dinero me lo haya ganado honestamente y con mucho sacrificio a lo largo de toda mi carrera. Pero no hay excusas, me equivoqué y pido perdón a todo mi pueblo argentino".





