Retiraron de "Precios Cuidados" productos de la marca Cormillot

Así lo informó la dependencia oficial a través de un comunicado de prensa que lleva la firma del subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado





"Detectada la situación se retiran a partir de hoy los cuatro ítems de la lista de Precios Cuidados que llevan la marca Cormillot y en los próximos días se informará por qué otros productos saludables son reemplazados", precisó el parte de prensa.





Los productos incluidos eran el Dulce Batata Vainilla Light Cormillot x 430 Gr, Dulce Membrillo Light Cormillot x 430 Gr, Aceitunas Negras Descarozadas Cormillot x 330 gramos.





La Secretaría dio cuenta que la compañía Dulcor es una empresa cordobesa que participaba del programa oficial desde antes de que Cormillot fuera Coordinador del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, del Ministerio de Salud de la Nación.





Cormillot, médico nutricionista y funcionario, justificó en la mañana de este miércoles la presencia de alimentos con su apellido en la nueva lista. "Que un producto figure en los Precios Cuidados es buenos para la gente y no para la marca, que es la que tiene que hacer el sacrificio de bajar los precios", dijo.





Además, sostuvo que "después de 50 años de trayectoria" en el ámbito de la salud y la nutrición, la firma no necesita publicidad alguna. "Esto no es para promocionar la marca. La gente sabe que existe Cormillot y no le hace falta ninguna promoción", indicó, e insistió en que ya no forma parte de la empresa, que vendió hace cuatro años, cuando se enteró que sufría una grave enfermedad.