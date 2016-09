La NBA puede esperar: Jrue Holiday y una historia de amor que conmueve al deporte

historia de Jrue Holiday puede ayudar a muchas personas. Su ejemplo, en un momento crítico de la vida, tal vez sirva para gente que debe vivir una situación tan complicada.





Jrue decidió dejar su carrera como basquetbolista







"Pocas circunstancias en esta vida son más escalofriantes que enterarte que tienes un tumor en el cerebro, pero cuando la noticia viene sólo unos meses antes de dar a luz a tu primer bebé, es absolutamente impensable, especialmente para un atleta de clase mundial", escribió el periodista Ernesto Reitich, de Univisión.





El texto describe la situación que vivió Lauren, la esposa de Jrue. "Esta noticia fue un baño de agua helada para una joven pareja acostumbrada a tener una vida sana y sin problemas de salud", agrega la nota.





Lauren Holiday, de 28 años, ganó 2 medallas de oro olímpicas con la selección de fútbol de Estados Unidos y se retiró el año pasado, cuando estaba en lo más alto de su carrera . Lo hizo para empezar una familia con su esposo Jrue, jugador de los Pelicans de New Orleans de la NBA.





"Entre los planes no estaba incluido una cirugía en el cerebro. Pero Dios a veces aprieta pero no ahorca, la buena noticia es que el tumor es operable y no es peligroso para su hija que está por nacer", explica Reitich.





Según los médicos, la operación a Lauren deberá ser luego de que dé a luz su bebé. Y la recuperación comenzará, aproximadament, cuando se ponga en marcha la temporada regular de la NBA.





¿Qué hizo Jrue? Holiday se perderá esta temporada por tiempo indefinido mientras se hace cargo de cuidar a su esposa y a su bebé.







"Mi familia viene antes que el baloncesto", dijo Holiday. "Obviamente soy bendecido por jugar este juego y estar en la posición que estoy, pero mi esposa es lo más importante en el mundo para mí. Ella está primero que nada".





La nota, publicada en Univisión, cuenta que la historia de amor comenzó cuando eran estudiantes en UCLA: Jrue jugaba para los Bruins y Lauren brillaba como delantera del equipo de fútbol.





"Se hicieron muy buenos amigos primero y luego empezaron a salir unos años después cuando sus carreras empezaron a despegar. Se casaron en Julio del 2013, el mismo mes que Jrue fue cambiado de los 76ers a los Pelicans", describe.





Apoyo de la dirigencia





"Lo más importante que Jrue tiene hacer ahora es estar con su esposa y su familia", dijo Alvin Gentry, entrenador del equipo de Jrue.





"Cada uno de nuestros entrenadores y jugadores entiende lo que Lauren y Jrue están pasando, y ellos saben que estamos apoyándolos al 100 por ciento. Nosotros continuaremos haciendo todo lo posible para apoyarlos y ayudarlos a superar estos tiempos difíciles".





Fuente: La Voz