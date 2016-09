La palabra de Jorge Rial, tras su internación para hacerse un chequeo: "Estoy 0 km"

Este mediodía trascendió que Jorge Rial fue internado el martes por la tarde en sanatorio Finochietto, a la espera de la realización de una serie de estudios médicos. Ante la preocupación, Teleshow se comunicó con el periodista. "En realidad vine ayer para no levantarme hoy muy temprano. Me hice un chequeo personal que estaba programado. Ya lo terminé: estoy 0 kilómetro. En un rato, a casa", avisó Rial.





En la edición de este miércoles, fue Adrián Pallares quien estuvo al frente de Intrusos. Y en la apertura del programa dio detalles sobre la salud del conductor. "No es nada grave", advirtió Pallares para enseguida contar -luego de una humorada- una infidencia: Rial está acompañado por Agustina Kämpfer, su expareja. "¿En calidad de qué? De amiga, de compañera, de dos corazones unidos", comentó el intruso.





"Está haciéndose unos exámenes de rutina que los tenía previstos desde la semana pasada -precisó Pallares-. Se los tendría que haber hecho hace un tiempo, pero esperó a que terminara Gran Hermano (Rial ya no estará más al frente del reality). Se internó para que lo estudien todo, de punta a punta. No es nada grave, ni nada que no esté controlado".





Ya con la certeza de que los resultados de los estudios son positivos, esta misma tarde recibirá el alta.





