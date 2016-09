Apple presentó en Estados Unidos el iPhone 7, la nueva versión de su smartphone

El CEO de Apple, Tim Cook, presentó hoy en Estados Unidos el iPhone 7, la nueva versión del smartphone bandera de la empresa al que calificó como "el mejor modelo jamás creado", que llegará con dos nuevas cámaras, sin la entrada de audio y la capacidad de ser resistente al agua.





Sun's coming up in San Francisco and we are ready for a big day! pic.twitter.com/PgLZN7ZcrQ

— Tim Cook (@tim_cook) 7 de septiembre de 2016