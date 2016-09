Imputan a De Vido en otra causa por el desvío de $25 millones

El fiscal federal Ramiro González dictaminó a favor de abrir la investigación a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral e imputó a De Vido y al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, además de a ex funcionarios locales por el supuesto desvío de fondos del Municipio de Villa María, según el dictamen.



La causa se inició a raíz de una denuncia que aludió a un desvío de fondos destinados a Villa María hacia un ente intercomunal conocido como "Eninder", integrado por varios municipios pequeños de la región.



Finalmente, las obras se hicieron con fondos propios del Municipio y a un tercio de ese monto, según la denuncia.



El fiscal imputó además al entonces presidente del Concejo Deliberante de Villa María, Marcelo Suppo, y al ex presidente del Tribunal de Cuentas de esa localidad, Carlos Rodolfo de Falco.



La maniobra se habría concretado mediante la sustitución irregular de un convenio de colaboración firmado el 12 de junio de 2009 en la ciudad de Buenos Aires con el ministerio de Planificación para la remodelación del Anfiteatro.



Días pasados, De Vido fue enviado a juicio oral por el juez federal Claudio Bonadio por su responsabilidad penal en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero del 2012, cuando se desempeñaba como ministro de Planificación Federal, con el área de Transporte bajo su órbita.



Fuente: Télam