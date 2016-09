Los puntajes de la selección argentina ante Venezuela: una mala noche con pocos jugadores para destacar

MÉRIDA, Venezuela.- Apenas la actitud rescató a la selección argentina para empatarle 2-2 a Venezuela en el final del partido, por la octava fecha de las Eliminatorias. Con poco juego y algunos errores, la reacción en el complemento fue lo más destacado de un equipo que tuvo muchos puntos bajos y pocos aprobados:



Sergio Romero (4): de lo más flojo de la selección en Mérida; mala reacción en el segundo gol de Venezuela y dos errores en el final que le podrían haber costado la derrota a la Argentina. El palo lo terminó salvando.



Pablo Zabaleta (4): se proyectó poco en ataque y por su sector la selección sufrió en defensa.



Nicolás Otamendi (6): si bien perdió con Rondón en el segundo gol de Venezuela, fue el más firme del fondo con buenos quites cada vez que se adelantó. Además, terminó convirtiendo el gol del empate de la Argentina.



Ramiro Funes Mori (5): alternó buenas y malas, pero, como desde que se ganó el puesto en la selección, no desentona.



Marcos Rojo (4): volvió a la titularidad en una mala noche; se proyectó mejor de lo que defendió y falló en el primer gol de Venezuela.



Lucas Biglia (4): no logró ser la rueda de auxilio de la selección como en otros partidos y eso hizo que Mascherano se viera desbordado en algunos tramos. Bauza lo reemplazó con Alario cuando debió ir a buscar el empate.



Javier Mascherano (5): su partido estuvo a tono con la floja noche de la selección, aunque, como siempre, su actitud, sus ganas y su búsqueda suple un encuentro chato.



Erik Lamela (3): tardó en entrar en juego y tuvo un muy flojo primer tiempo. La asistencia a Pratto en el primer gol fue lo mejor que hizo, minutos antes de ser reemplazado por Ángel Correa.



Ever Banega (5): intentó ser el conductor del equipo. Lo logró en algunos tramos. Sin embargo, le faltó constancia y falló con su pegada.



Ángel Di María (4): se excedió con las acciones individuales; pareciera que corre y piensa poco. Cuando le aporta su talento al equipo, marca diferencias.



Lucas Pratto (6): insistió, peleó y tuvo su recompensa al marcar el primer gol de la selección para enderezar el rumbo. De lo mejor del equipo.



Entraron: Ángel Correa, Lucas Alario y Nicolás Gaitán.



Fuente: La Nación