Hernández: “Vamos a trabajar para mejorar”

El entrenador tucumano Daniel “Petete” Hernández comenzó su segundo ciclo al frente del “León”, en la práctica desarrollada ayer en el complejo Rosario Penisse. El flamante técnico dialogó con LA UNION, y comenzó diciendo: “Estoy bien, tranquilo, dentro de lo que vi hay buen pie en este plantel, vamos a trabajar para mejorar”.



Con relación al grupo con que se encontró, dijo: “Hay muchos cambios en los nombres, el año pasado había muchos más jugadores de esta provincia. Hay profesionales que llegaron como refuerzos, que no están pasando un buen momento, pero vamos a tratar de que se sientan mejor”.



Continuó diciendo: “Yo siempre trabajo pensando en el arco de enfrente, ya estamos pensando en el partido del sábado, no podemos especular porque terminás perdiendo, somos 11 contra 11 y esperamos estar a la altura del partido”.



Y finalizó comentando: “Los de Vélez deben pensar que nosotros venimos de la misma manera, pero hoy comenzamos otra etapa, busco que los jugadores se sientan cómodos y seguramente en la cancha ellos me van a responder”.



En lo que tiene que ver con la práctica, se realizaron trabajos de definición solamente para tratar de descomprimir y motivar a los jugadores. En la misma se retiró lesionado, con un golpe en la rodilla, el arquero suplente Leonardo Chávez.



Uno que se baja

El lateral uruguayo Gonzalo Rosa Herrera dejó de ser jugador de Villa Cubas, tras rescindir contrato debido a que no venía siendo tenido en cuenta y por los problemas que se vieven en la institución. Se suma a la baja del delantero Cristian Pérez.