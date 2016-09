Hallaron restos humanos de 1.300 años de antigüedad en Andalgalá

Los restos humanos que fueron encontrados enterrados en el distrito El Potrero de Andalgalá, forman parte de piezas prehispánicas y tendrían al menos 1.300 años de antigüedad. Las piezas óseas ya se encuentran en el Museo Arqueológico de Andalgalá y son analizadas por los arqueólogos, elementos que fueron encontrados por un vecino de apellido Olaz, quien realizaba trabajos en su finca.



Se vio sorprendido por el cúmulo óseo que pudo divisar, por lo que dio aviso al personal del museo, que se presentó en lugar y constató el hallazgo.



David Alvarez Candal, a cargo del museo, comentó que se trata del cuerpo de un adulto, que se encontraba enterrado a dos metros de la superficie.



El hallazgo presentaba una estructura funeraria que llamó la atención de los arqueólogos, ya que era la primera vez que se encontraba una estructura con esas características. La misma se compone de canto rodado, que fue colocado directamente sobre el cuerpo y tenía un revoque de barro. El individuo fue ubicado en una posición genuflexa lateral (fetal), y su cara estaba tapada con una piedra laja.



Para los arqueólogos, el novedoso hallazgo está dando más trabajo de lo común, ya que en la tumba no se encontró material cultural (collares, vasos, etcétera) vinculado con la práctica o ritual funerario. Esto dificulta mucho precisar la antigüedad del hallazgo, ya que el material cultural es fundamental para determinar su antigüedad.



A pesar de esto, Alvarez Candal manifestó que la posición en la se encontraba es muy característica del período temprano o medio de una época bastante antigua, aunque por el hecho de no estar vinculado con material cultural, u otros individuos, se cree que es un hallazgo perteneciente a la transición del período medio o tardío, por lo que podría ser un individuo de 1.100 a 1.300 años de antigüedad.



Cabe destacar que, el cuerpo está siendo analizado por el personal del museo, por ello aún no se puede asegurar su exacta antigüedad. También se trata de identificar si es de un hombre o una mujer.



Por el momento, el hallazgo es analizado por el cuerpo de profesionales del museo y se cree que la próxima semana se tendrá información exacta sobre el cuerpo.