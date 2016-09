Un argentino en New York

Si algún lector desprevenido piensa que el título hace referencia a una remake esta en lo cierto. Aunque la imagen de éste ensayo es elocuente, la remake no se refiere a la película (1998) cuyo protagonista principal fue Guillermo Francella sino al sensacional triunfo de Juan Martín Del Potro en el US OPEN 2009 cuando venció al suizo Roger Federer, en un electrizante y cambiante partido que duró más de cuatro horas a por 3-6, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2.

Muchos de los tenistas que participaron de aquel torneo ya no están en el circuito y muchos otros, están al borde del retiro. Sin embargo, nuestro héroe, era por entonces un joven tenista que con apenas 20 años entraba en la historia grande del tenis mundial y en los anales de las grandes hazañas del deporte argentino de todos los tiempos.

La mejor noticia para los aficionados al tenis, es que luego de ver a Juan Martín sufrir los embates de sus lesiones concurrentes y seguidilla de operaciones, teníamos pocas esperanzas de volver a ver esa fenomenal derecha en un Grand Slam o el saque seguro. Pero no sólo el destino tenía una sorpresa para darnos, sino que la vida nos devuelve a un embajador deportivo, un deportista y atleta excepcional.

Se nota que Delpo se siente cómodo en New York, tanto que quizás haya plantado una semilla en su mente, para torcer el dolor de la ausencia del circuito por casi tres años. La semilla creció entres eternos días de dolor y lágrimas de nostalgia.

Así fue como padeció su vida lejos de los courts ”La Torre de Tandil”, ese apodo con el que, el prestigioso periodista venezolano Luis Alfredo Alvarez de la cadena internacional ESPN lo bautizara, tal como lo expresó en un reportaje para El Eco de Tandil que concedió desde Cincinatti. En la misma entrevista, el periodista contó la anécdota de cómo nació el famoso apodo -De repente un día le pregunté a Javier si había un monumento en Tandil que fuera conocido y me habló de una piedra. ¿La Piedra Movediza, no? Y entonces yo le dije: “Este va a ser el próximo monumento de Tandil porque este chico va a llegar lejos”. Y por su estatura lo llamé la Torre, la Torre de Tandil y a él le gustó muchísimo porque en el US Open del año pasado, cuando me lo encontré, me dijo: “Che, todo el mundo me dice la Torre de Tandil por ti”.

Así se va escribiendo ésta nueva historia, con Juan Martín Del Potro en los cuartos de final de uno de los torneos de tenis más importantes del Mundo, después del calvario padecido es una gran noticia, aunque la primicia sigue siendo el hombre, reconocido y admirado en todo el mundo y no tanto como tenista sino como buena persona. Y está a tan sólo tres partidos de la segunda gran hazaña, la ciudad de los rascacielos donde la “Torre de Tandil” puede ubicarse al lado del Empire State como un emblema más de la mítica ciudad de New York.