Eugenio Burzaco alertó sobre la penetración del narcotráfico en el Estado

"Estamos en un nivel intermedio. Están apareciendo implicados en el narcotráfico en Consejos Deliberante, jefes de policías. El problema es relevante y se viene agrandando", reconoció Burzaco durante un encuentro de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado Nacional.





Acompañado por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, Burzaco agregó ante los legisladores que en las investigaciones que se llevan a cabo contra el narcotráfico "se empiezan a ver figuras estructurales del Estado".





"Nos tiene que llamar la atención para actuar. Porque sino, el narcotráfico sigue avanzando y después te ponen gobernadores, candidatos a presidente o jueces de la Corte, como ya ocurrió en Colombia", enumeró Burzaco.





El funcionario detalló que por "nivel intermedio" se entendía que Argentina "no es ni Colombia ni México", pero que tampoco está "en donde decía el anterior gobierno cuando hablaba de que se trataba de 'casos aislados'".





Además subrayó: "el gobierno tiene tolerancia cero en esos casos".





En ese sentido, reiteró el compromiso del gobierno nacional de luchar contra el narcotráfico avanzando contra las organizaciones criminales y no sólo contra el menudeo.





"Uno de nuestros objetivos es erradicar el 'paco'. Esa es prioridad absoluta porque es una droga extremadamente nociva", indicó Burzaco y enfatizó la utilización del programa "Barrios Seguros" que, en el caso de la Villa 31, según el funcionario, bajó drásticamente el número de homicidios de 18 en los primeros seis meses del año pasado, a uno solo en los primeros meses de 2016.





El secretario también agregó que "se está recuperando la presencia policial en la zona norte del país y ahora también en la zona de la Cordillera" y sostuvo que es "fundamental la activa presencia de fuerzas federales en todo el país".





La senadora kirchnerista por Santa Fe, Marilin Sacnum, cuestionó que el número de gendarmes en su provincia haya bajado de 4.000, el año pasado, a 500, en este.





"No había 4000 ni hay 500. De hecho, sólo Rosario tiene 800 gendarmes. Hoy superan los 3.000 efectivos en toda la provincia", indicó Burzaco, aunque agregó que "trabajar contra el enquistamiento del narcotráfico en Santa Fe no se hace llevando más gendarmes, sino desarticulando las bandas".





Sin embargo, el puntano Adolfo Rodríguez Saá cuestionó que la Gendarmería sea destacada a Santa Fe al decir que "debería estar en las fronteras".





Por ello, la santafecina Sacnum y su coterráneo, el también peronista Omar Perotti, le recordaron a Rodríguez Saá que "Santa Fe solicitó la presencia de Gendarmería porque se trata de un delito federal y porque hay falencias en la policía provincial".





Por otro lado, la salteña de PARES, María Cristina Fiore, recogió la inquietud que había planteado unos minutos antes el senador por Proyecto Sur, Fernando 'Pino' Solanas, quien había cuestionado duramente a los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y deslizó la posibilidad de la realización de escuchas ilegales.



"¿Nos escuchan?", preguntó directamente Fiore, a lo que Milman ratificó que "desde el Estado no hay una política de escuchas ilegal".





Sin embargo, conjeturó que "la tecnología para hacer esas escuchas es cada vez más barata".





"Lamentablemente, sectores vinculados al delito cada vez tienen más acceso a estas tecnologías", advirtió, para luego comentar que la dirección encargada de escuchas dentro de los servicios de inteligencia tiene "un retraso fenomenal en tecnologías respecto de los países del primer mundo".





No obstante, puntualizó que se organizó una "Comisión de Ciberdelito en la que se utiliza tecnología que debería estar sólo en manos del Estado".