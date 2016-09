Consumir pornografía duplica el número de divorcios

Algunos lo consideran una forma implícita de infidelidad. Para otros, es un simple estímulo externo. Lo cierto es que el material audiovisual erótico puede atentar contra la estabilidad del amor.





Según un estudio expuesto en el encuentro anual de la American Sociological Association, el consumo de pornografía aumenta las posibilidades de que las parejas se divorcien. Más precisamente, duplica el porcentaje de probabilidades.





En Argentina este problema no pasa desapercibido, ya que un reciente informe del Observatorio de Internet en Argentina (OIA) reveló que ocho de cada diez usuarios buscan material pornográfico a través de distintos dispositivos móviles.





El investigador, Samuel Perry de la Universidad de Oklahoma, coautor delestudio, encuestó a 5.698 personas preguntando si habían visto una película triple XXX en el último año. De estos, 1.681 dijeron que sí y la mayoría de ellos eran hombres.





Esta práctica pone en jaque la vida de la pareja –no afecta a ambos sexos por igual– de acuerdo a la publicación. El análisis de los datos reveló que las personas que comenzaron a ver porno eran más propensas a la ruptura durante el tiempo de seguimiento del estudio. Para los hombres, la posibilidad de llegar al divorcio aumentó de un 5% a un 10%. Para las mujeres, las cifras fueron del 6% al 18%. Por otra parte, cuando las mujeres dejaban de consumir, las tasas de caían del 18% al 6%.





Hombres y mujeres exploran nuevos mundos en la intimidad que satisfagan sus deseos más profundos. "El ser humano se alimenta de las fantasías, explora constantemente para alcanzar la autosatisfacción", explicó a Infobae el médico psiquiatra y sexólogo clínico Adrián Sapetti.





El problema surge cuando el hombre –según el especialista, ellos son más dados a esta práctica– "lo hace a escondidas en su casa u oficina a toda hora, y eso es lo que genera disputas familiares", puntualizó Sapetti.





El coautor de la investigación, Perry, puntualizó que no está en contra de esta práctica sino que a través del estudio buscó establecer una relación de causa-efecto: "No es que el consumo de porno aumente en las parejas que tienen problemas, sino que el porno los genera".





En esta misma línea, Sapetti, abordó este fenómeno: "La pornografía tiene beneficios; cuando se comparte puede alimentar la vida sexual de la pareja". Por otra parte, el especialista desaconseja el hábito diario a solas debido a que "vende contenido falso en cuanto a duración, tamaño y frecuencia".





Además de las diferencias de género, la encuesta reveló que cuanto más joven era el entrevistado las posibilidades de ruptura aumentaban."Los hombres de 40 años en promedio consultan bastante por conflictos en la pareja debido a la pornografía", reveló Sapetti.





Con respecto a las personas religiosas, el estudio no arrojó conclusiones claras porque éstas se negaban a responder a las preguntas del informe.





Fuente: Infobae