Queen encabeza el ranking de los temas más pegadizos de la historia

Queen encabeza el ranking de las canciones más pegadizas de la historia, con tres temas dentro del top ten: "We will rock you", "We are the champions" y "Bohemian Rhapsody".





Los elementos que determinan si un tema es pegadizo o no, son cinco: la repetición rítminca, la previsibilidad, la potencia melódica, la sorpresa y la recepción de quienes la escuchan.





Además de la banda encabezada por Freddy Mercuri, figuran en la lista The Village People, Pharrel Williams y Bon Jovi, entre otros.





Los datos surgen a partir de un estudio realizado por la Escuela de Filosofía, Antropología y Estudios de Cine, según fuentes de la Universidad de Saint Andrews detallaron a ANSA.





A continuación, el ranking de las diez canciones más pegadizas de la historia:





"We will rock you", de Queen









"Happy", de Pharrel Williams













"We are the champions", de Queen













"I'm gonna be", de The Proclaimers













"YMCA", de The village people













"Bohemian Rhapsody", de Queen













"The final countdown", de Europe













"Livin' on a prayer", de Bon Jovi













"Jingle bells"













"Who let the dogs out?", de Baha Men













Fuente: Teleshow