Una gran familia: Mariano Martínez y Juliana Giambroni, con sus hijos y sus parejas actuales

Mariano Martínez y Juliana Giambroni vivieron un intenso romance y fruto de esa relación nacieron Milo, que hoy tiene tres años, y Olivia, de seis. Pero aunque ya no están enamorados, continúan juntos, unidos por el amor de sus hijos y llevándose bien.





Eso lo dejaron claro este fin de semana cuando la modelo lanzó su marca de ropa y el actor asistió. Pero, además de sus chicos, hubo dos invitados que, para más de uno, les resultaría incómodo: sus parejas actuales,Camilia Cavallo y Matías Di Chiara.





"Ya nos habíamos cruzado los cuatro cuando una vez Mariano me trajo a los chicos y otro día que se los llevé yo. Lo veo muy bien y tranquilo con Camila. Si bien no la conozco tanto porque la vi pocas veces, me parece una chica divina. Y si él está contento con ella y los nenes también, yo voy a apoyarlos", le comentó Juliana a la revista Caras.





"Lo mismo le sucede a Mariano con Mati, me ve enamorada y contenta, y se alegra por mí. Los dos se llevan bárbaro", agregó después, mientras que Mariano comentó: "Matías es un fenómeno. Con ver a Juli, Oli y Milo felices con él, me basta".





Y su relación, recientemente blanqueada en agosto, ¿en qué momento se encuentra? "Con el tiempo aprendí a preservar las relaciones, a no exponerlas tanto. Sólo te puedo decir que estoy de novio, muy contento, conociendo a alguien que me hace bien. Es hermosa, pero lo que más me atrajo de ella es que sea una chica de barrio, centrada y madura", dijo el actor intentando no hacer un espectáculo de su noviazgo, como sí sucedió con Lali Espósito.





Pero finalmente, lo más complicado, es establecer una relación de cariño con su ex. Lo que parece imposible entre los romances fallidos de la farándula, ellos lo lograron. "Tenemos una hermosa amistad con Mariano -dice Juliana-, nos llevamos bárbaro, somos los dos muy relajados. Los chicos estaban felices de vernos juntos en el lanzamiento de mi marca. Para ellos es muy importante que tengamos una linda relación".





"Cada vez que nuestros hijos nos preguntan por papá y mamá les decimos que siempre nos vamos a llevar bien, que vamos a estar con ellos y ser una familia desde ese lugar. Nos gusta que los chicos nos vean unidos, ese es el mensaje que jamás dejaremos de inculcarles", concluyó la modelo.





Fuente: Teleshow