Dólar futuro: Cristina Kirchner pidió su sobreseimiento y el fin del embargo

Cristina Kirchner le solicitó a la Cámara Federal porteña que revoque su procesamiento en la causa penal conocida como "dólar futuro", en manos del juez Claudio Bonadio, y que también disponga su sobreseimiento.





La ex presidenta presentó un escrito a través de su abogado defensor, Carlos Beraldi, donde también solicitó al tribunal que deje sin efecto el embargo que rige sobre sus bienes y dinero, hasta la suma de 15 millones de pesos.





La defensa de la ex jefa de Estado eligió presentar un escrito ante la Cámara Federal, en vez de exponer oralmente en la audiencia pública que estaba prevista para esta mañana.





En mayo, el juez Bonadio tomó la decisión de procesar y embargar a la ex mandataria por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, junto con el ex ministro de Economía Axel Kiciloff, al ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y a otros 12 imputados.





