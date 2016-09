Margarita Stolbizer, contra Elisa Carrió: "Mete a todos en la misma bolsa y así no se hace política"

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer cuestionó hoy a la legisladora Elisa Carrió por hacer política "desde la destrucción del adversario", al tiempo que defendió al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, de las denuncias de la chaqueña al destacar que "no" fue "por corrupción o narcotráfico".





"Generalmente las denuncias de Carrió apuntan adonde deben ir, pero a veces hace una cosa demasiado genérica, mete a todo el mundo en la bolsa, lo ha hecho con dirigentes radicales, del PRO, con el socialismo. Así no se hace política, construyendo desde la destrucción del adversario", sentenció Stolbizer.





Consultada por las denuncias de la diputada nacional por la Coalición hacia el ex intendente de Tigre, por su papel como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Stolbizer señaló: "Cuando lo critica a Massa es lo mismo que cuando criticó a (Ernesto) Sanz. No soy abogada defensora de Massa, pero la denuncia de Carrió no es por corrupción o narcotráfico, es una denuncia por la transferencia de partidas de los jefes de gabinete", indicó.





"Nadie puede decir que Massa es un enriquecido con el kirchnerismo", aseguró Stolbizer, y agregó que el tigrense "primero se abrió" del Frente para la Victoria y "en el 2013 puso freno a la reelección".





En declaraciones al canal Trece, indicó que no leyó la denuncia contra Massa por, dijo, "la transferencia de partidas siendo jefe de Gabinete. Creo que es mucho más efectivo que el Gobierno derogue el artículo 37 de transferir partidas".





"Muchas veces me pareció que el kirchnerismo y Carrió terminan retroalimentándose", lanzó Stolbizer, y recordó que la diputada de la CC-ARI "ha tratado de vincularlo a (el diputado socialista Hermes) Binner en cuestiones ilícitas, y eso es muy ruin, no todo es lo mismo en la actividad política".





Consultada sobre si Carrió se pone en el rol de fiscal, respondió: "Claro que sí" y agregó que la chaqueña "en su momento se sacó la foto con (el ex presidente) Néstor Kirchner para apoyar la candidatura de Aníbal Ibarra".





"En el caso de la asociación ilícita, cuando lo hago le pongo precisión de quienes pienso que son integrantes de esa asociación ilícita", aclaró, y puntualizó que "a veces se comete la injusticia sobre los honestos".





De cara a las próximas elecciones legislativas y su acercamiento a Massa,Stolbizer remarcó: "Está claro que yo no me pasé al frente de ellos, y es aquí donde discutiremos en su momento los acuerdos electorales".





"Yo no comparto todo con Massa ni con (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal, pero siento que cuando me siento con ellos, crezco", subrayó.





Fuente: Infobae