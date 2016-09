La AFIP recibió el primer blanqueo de divisas en el exterior

La información fue confirmada por Sergio Rufail, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP, en un seminario sobre el Sinceramiento Fiscal, Regularización y Reformas Tributarias en la Unión Industrial Argentina (UIA).





"Ayer (lunes) entró un pago desde el exterior. Fue una transferencia desde una entidad internacional al Banco Nación. Se identificó sin ningún problema. Días atrás se suscribieron bonos", dijo el funcionario.





Ante la consulta sobre cómo marcha el blanqueo, Rufail dijo que esa información se encuentra amparada por el secreto fiscal o, en forma general, es prematuro comentar porque ninguno de los subdirectores de la AFIP tiene acceso al detalle, aunque trascendió que el organismo ya recibió más de un millón de accesos al sistema vinculados tanto con la regularización fiscal, como con la acreditación de la condición de contribuyente cumplidor.





Sergio Rufail: existe una “vocación muy decidida” de la AFIP de respetar “a rajatabla” que no se filtre ningún resultado sobre el sinceramiento





"El secreto fiscal preocupa a la Administración y a todos los contribuyentes", dijo el funcionario, y señaló que existe una "vocación muy decidida" de la AFIP de respetar "a rajatabla" que no se filtre ningún resultado sobre el sinceramiento.





"Nadie va a poder entrar a chusmear quién se presentó o por qué monto lo hizo", afirmó Sergio Rufail ante empresarios y contadores en la sede de la central fabril, donde hubo muchas inquietudes sobre aspectos técnicos del proceso de blanqueo, como para acreditar la condición de contribuyente contribuidor, en particular por parte de los accionistas de sociedades anónimas.





Se advierte “un exceso de control” preventivo por parte de algunos bancos para aceptar pagos del exterior del impuesto especial por el blanqueo y depósitos en divisas

Resaltó Rufail que cuando restan menos de 25 días para el primer plazo establecido para regularizar activos líquidos en condiciones ventajosas "faltan algunos bancos que adhieran a la posibilidad de recibir pagos desde el exterior, sin desatender los mecanismos de control antilavado para dinero que pueda tener origen en el narcotráfico, la trata o el financiamiento del terrorismo", porque percibe "un exceso de control" preventivo.





Fuente: Infobae