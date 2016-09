¿Cómo tiene que jugar Del Potro para ganarle al número tres del mundo?

Se ubica en el puesto 142 del escalafón mundial. En los últimos años estuvo más afuera de las canchas que adentro por una persistente lesión en su muñeca izquierda. Su futuro era una incógnita. Pero resurgió. Y cómo lo hizo.

Juan Martín del Potro se entrenaba para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y el sorteo del torneo le deparaba que tenía que enfrentar en el debut nada más y nada menos que al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Parecía que su suerte estaba echada pero un rendimiento descomunal le permitió al tandilense conseguir una victoria soñada, que además le sirvió de envión para jugar un certamen fantástico hasta conseguir la medalla de plata tras perder en la final contra el escocés Andy Murray, número dos del planeta.

En el camino habían quedado varios tenistas con mejor ranking que Delpo, entre ellos el español Rafael Nadal, cinco del mundo, y un tenista que siempre le otorga un plus a sus vencedores por su porte de gladiador.

No mejoró en el ranking porque los Juegos Olímpicos no otorgaron puntos pero sí lo hizo en la consideración general de cara al abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, al que no llegó como favorito pero sí como uno de los candidatos.

En el Us Open jugó cuatro partidos y no cedió sets en ninguno. En su camino a los octavos de final le ganó al argentino Diego Schwartzman (69 del ranking), al estadounidense Steve Johnson (22), al español David Ferrer (13) y al austríaco Dominic Thiem (10) y va por más.

En su camino, en los cuartos de final, aparece el suizo Stan Wawrinka, número tres del planeta, y en diálogo con Télam, el ex jugador y actual entrenador, Gabriel Markus, analizó cómo debe jugar el argentino.

“Del Potro tiene un partido muy duro, Stan es un gran jugador pero no deja de ser un tenista con algunos altibajos por más que sea el número tres del mundo. Hay momentos que juega muy bien y hay otros que lo hace bastante lejos de su nivel y la última vez que se enfrentaron, en Wimbledon, ganó Delpo”, explicó.

Markus, quien guió los pasos de David Nalbandian cuando éste alcanzó la final de Wimbledon en 2002 y además entrenó entre otros al ruso Marat Safin, ex número uno del mundo, agregó que “Juan Martín tiene todo para ganarle. Simplemente tiene que hacer el juego que está desarrollando, agresivo, dominando con la derecha, no dejando que Wawrinka tome la iniciativa”.

Por su parte, el entrenador Esteban Palombo, director del Profesorado Sudamericano de Tenis, analizó para Télam el efecto que el slice causó en el juego del tandilense.

“Del Potro empezó a pegar el slice de manera obligada por su lesión en la muñeca izquierda pero esta nueva adquisición le permitió ganar en variedad y cambio de ritmo, algo fundamental para mantener el dominio del punto y esperar el momento exacto para castigar con su derecha”, puntualizó.

Con respecto a la estrategia para vencer a Wawrinka, Palombo indicó que “Del Potro no debe apartarse de su patrón de juego que es mandar con su derecha y apoyarse en su buen saque. Ese es su “ADN” tenístico y con eso no solo puede ganarle al suizo sino también a cualquiera”.

Al ser consultados hasta dónde puede llegar el argentino, Markus sostuvo que “ahora luce como un jugador mucho más completo. A su juego de potencia, siempre lineal, le agregó el slice y creo que tiene todas las posibilidades de ser un gigante nuevamente. Mejor de lo que fue hasta ahora”.

En tanto Palombo expresó que “en los próximos meses Del Potro debería focalizarse en potenciar el revés paralelo, que si lo consigue pegar con constancia y contundencia le va a permitir pelear por el número uno del mundo”.

Agencia Nacional de Noticias