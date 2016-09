La Corte autorizó la suba de la luz en provincia de Buenos Aires

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido con una medida cautelar los aumentos en la tarifa de energía eléctrica en Buenos Aires.



Para el Tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios.



La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y el Partido Justicialista bonaerense.



Los miembros del alto cuerpo consideraron que esos accionantes carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires.



En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo 12 de octubre, que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.



Previo

El pronunciamiento va a contramano del análisis que había realizado la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien había recomendado confirmar la medida cautelar que frenaba el incremento.



"A los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el Enre, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores", advirtió la Procuradora.



En esa línea, remarcó que "debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico".



Fuente: La Voz del Interior