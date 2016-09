Aranguren y las tarifas de gas: “En un mes frío, el 37% pagará menos de $ 250”

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó hoy que el nuevo cuadro tarifario del gas tendrá un tope promedio del 200% y precisó que “en un mes cálido como febrero y marzo el 79% se va a pagar menos de $ 250”, mientras que en un mes frío como julio o agosto el 37% pagará menos de $ 250.



“Tanto en abril como ahora el aumento porcentual para los que menos consumen es más alto, pero en valor absoluto es menor”, aclaró.



En diálogo con Radio Mitre, el funcionario aclaró que “los pobres hoy van a tener una factura promedio de 107%, cuando los que no tienen red y consumen gas licuado pagan $ 300 por mes”.



“Lo que estamos haciendo es generar condiciones para que haya menos gente que no tenga acceso a la red de gas”, subrayó.



Y subrayó: “Los de menor consumo no necesariamente son pobres, acá hay muchos departamentos en Puerto Madero que son R1 y obviamente no son pobres, son un aumento porcentualmente menores”.



“No haría una correlación directa entre menor consumo y pobres”, apuntó.



Sostuvo además que “el esquema escalonado beneficia más a la capacidad de consumo” y remarcó que el Ejecutivo va a “proteger a los más vulnerables y hacer que la tarifa social llegue a quienes lo necesitan”.



