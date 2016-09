Copa Davis: Argentina visitará a Gran Bretaña con un regreso

Argentina ya tiene definido su equipo para enfrentar a Gran Bretaña por las semifinales de la Copa Davis, en Glasgow. Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Guido Pella y Leonardo Mayer, quien regresa al equipo en reemplazo de Juan Mónaco, son los cuatro elegidos para jugar ante Andy Murray y compañía.



“Pensamos en las características de los rivales, en la superficie. No fue una decisión fácil, había 7-8 jugadores en gran nivel”, explicó Mariano Hood, subcapitán del equipo argentino, quien anunció la formación en Buenos Aires. Daniel Orsanic, quien sigue de cerca en Flushing Meadows el andar de Del Potro en el US Open, dio a su vez la confirmación de la formación en Nueva York.



A propósito del Delpo, todavía no se dieron indicios de qué puntos jugará. “Vamos a ir viendo en el día a día cómo se siente. La semana previa es muy importante para nosotros”, dijo el ex doblista. En la serie contra Italia, Del Potro -que todavía no había protagonizado sus grandes actuaciones en los Juegos Olímpicos y el US Open- apenas disputó el dobles, en el que venció junto a Guido Pella.



Hood también se refirió al regreso de Mayer, el único cambio en la formación con respecto al equipo que se impuso en Italia: “Es muy importante para nosotros Leo, todos saben lo que nos ha dado en los últimos años. Estaba con un problema físico, por suerte se curó. Ganó un challenger, muestra que está competitivo, con muchas ganas”.



Este martes, Mayer ratificó la confianza depositada en él al imponerse con holgura en su debut en el challenger de Saint Remy (42.500 euros en premios, sobre canchas de cemento). El correntino venció al francés Hugo Grenier (540° del ranking) por 6-1 y 6-1 para pasar a octavos de final.



Más allá de una actualidad con altibajos y en la que parece empezar el camino de la recuperación, el Yacaré (117° en el ranking, por lo que quedó afuera del Abierto de EE.UU.) es dueño de un muy respetable récord en Copa Davis, con 12 victorias y apenas 4 caídas (10-3 en singles y 2-1 en dobles). Entre sus triunfos se destacan algunos de mucha trascendencia, como el que consiguió en 2014 en el repechaje ante Israel frente a Dudi Sela, para mantener a Argentina en el Grupo Mundial, y el que logró el año pasado en una batalla de seis horas y 22 minutos contra el brasileño Joao Souza, en el single más largo de la historia del torneo.



Fuente: Clarín