Josué “Mojarrita” Agüero se graduó como campeón en 50 Kg., en el torneo realizado en el marco del Proyecto Olímpico Buenos Aires 2018, organizado por la Federación Cordobesa de Box y la Federación Argentina de Box. Ahora, aspira repetir en los Juegos Nacionales Evita 2016. Con apenas 15 años, Josué Agüero no oculta su emoción de saberse campeón del Selectivo Nacional de Cadetes concretado recientemente en Bialet Massé. “Siento un orgullo muy grande, es una sensación que me acompaña en lo personal y también por haber colocado a Catamarca en el concierto nacional”, dijo a ringcatamarca.com.



“Mojarrita”, que actualmente cursa sus estudios en la escuela Municipal Gustavo Gabriel Levene, afirma que esta consagración que lo alcanza cuando apenas cuenta con 10 combates de los cuales ganó 9 y perdió 1, “significa mucho para mí; entrené muy duro y me doy cuenta de que mi esfuerzo valió la pena, porque pude ser campeón”.